Польшу предупредили о последствиях ударов ракетами Tomahawk по РФ Военэксперт Баранец: РФ может ударить по Польше в ответ на атаку Tomahawk ВСУ

Россия может нанести удар по Польше, если Вооруженные силы Украины применят ракеты Tomahawk, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, подобный шаг Москвы может быть обусловлен тем, что данное вооружение поставляется через польскую территорию.

Как мы будем реагировать, если Tomahawk начнут рваться на Красной площади или на Дворцовой площади Санкт-Петербурга? Мы что, тоже будем делать только дипломатические заявления? Негодовать, грозить и ничего не делать? Запад, поставляя Tomahawk через Польшу и Румынию, просто провоцирует, чтобы мы нанесли удары по хабам, то есть по тем аэродромам или железным дорогам, автобанам и так далее, через которые идут поставки. Если припрет, будем бить, — сказал Баранец.

Он уточнил, что наводку для российских ракет, беспилотников и авиации должна дать разведка. Вот эти поставки должны превратиться в ведро без дна. По словам военного эксперта, американские и европейские поставки Украине должны уничтожаться, чтобы усилия западных сторонников Киева были тщетными.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли передаст или продаст Украине ракеты Tomahawk. По его словам, такое решение Вашингтона может привести к скандалу с Москвой.