В США усомнились в серьезности ультиматума Трампа Путину CNN: Путин проигнорировал ультиматум Трампа о введении пошлин через 50 дней

Президент России Владимир Путин проигнорировал ультиматум американского коллеги Дональда Трампа о введении пошлин через 50 дней, отмечает экс-представитель Пентагона, обозреватель CNN Сабрина Сингх. Тем не менее, по ее словам, ошибочно полагать, что «холодок» между лидерами — это навсегда.

Меня беспокоит, что Дональда Трампа легко переубедить. Боюсь, вскоре состоится очередной разговор Трампа с Путиным, где последний сделает уступку — например, предложит пятидневное перемирие, — предположила она.

По ее словам, «санкционный» гнев Трампа вызван скорее тем, что российский лидер лишил его возможности заключить «нобелевский» мир, а не заботой о судьбе Украины. Вместе с этим Трамп, вероятно, отказался от иллюзии, что сможет «подчинить» российского президента одной лишь силой воли, добавила Сингх. Она считает, что Трамп действует краткосрочно и ищет мелкие победы для пиара.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что Дональд Трамп сделал ряд жестких высказываний по поводу России под влиянием однопартийцев. По его словам, глава Белого дома хотел избежать как очередных обвинений в неоказании давления на Москву, так и провала переговорного процесса.