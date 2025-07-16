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16 июля 2025 в 13:14

Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России

Политолог Дудаков: Трамп выступил против России из-за давления однопартийцев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сделал ряд жестких высказываний по поводу России под влиянием однопартийцев, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома хотел избежать как очередных обвинений в неоказании давления на Москву, так и провала переговорного процесса.

Можно говорить о том, что Дональду Трампу было важно публично высказать некое ужесточение риторики в отношении России, потому что его часто обвиняют в том, что он якобы не оказывает давление на Москву. Поэтому точка зрения о том, что это все делается в рамках определенной публичной игры имеет право на жизнь. Пока можно сказать, что Трамп отбивается от давления ястребов внутри своей партии и в целом в Вашингтоне, но старается не подрывать переговорный трек с Россией, — сказал Дудаков.

Он уточнил, что риторика Трампа отличается от его действий, поэтому не следует ожидать серьезной эскалации в отношениях России и США. По словам политолога, ультиматум о введении пошлин через 50 дней может быть выполнен с оговорками.

Даже если пошлины введут, скорее всего, будет сделано большое количество исключений для разных категорий товаров и для разных стран, которые торгуют одновременно и с Россией, и с Соединенными Штатами. Что же касается вооружений, то пока здесь тоже больше вопросов, чем ответов, потому что многие европейские страны не горят желанием закупать оружие у США и отправлять их на Украину, — добавил Дудаков.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

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