Супчик «с дымком» — простой рецепт для уютного ужина

Сырный супчик «с дымком» — это ароматное и сытное блюдо с насыщенным вкусом. Копченые колбаски придают супу особый шарм, а плавленый сыр делает его текстуру нежной и кремовой. Такой суп отлично согреет в холодный день и понравится всей семье.
Ингредиенты:
- вода — 1,5–2 л;
- охотничьи колбаски — 250 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- картофель — 3-4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1-2 шт.;
- плавленый сыр — 200 г;
- зелень — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель.
- На разогретой сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец.
- Охотничьи колбаски нарежьте кружочками и добавьте к овощам.
- Обжаренные ингредиенты переложите в кастрюлю с картофелем.
- Варите 10–15 минут, затем добавьте нарезанный кубиками плавленый сыр.
- Помешивайте, пока сыр полностью не растворится.
- Перед подачей посыпьте свежей зеленью.
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