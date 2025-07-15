Супчик «с дымком» — простой рецепт для уютного ужина

Сырный супчик «с дымком» — это ароматное и сытное блюдо с насыщенным вкусом. Копченые колбаски придают супу особый шарм, а плавленый сыр делает его текстуру нежной и кремовой. Такой суп отлично согреет в холодный день и понравится всей семье.

Ингредиенты:

вода — 1,5–2 л;

охотничьи колбаски — 250 г;

болгарский перец — 1 шт.;

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1-2 шт.;

плавленый сыр — 200 г;

зелень — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление:

В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель. На разогретой сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками и добавьте к овощам. Обжаренные ингредиенты переложите в кастрюлю с картофелем. Варите 10–15 минут, затем добавьте нарезанный кубиками плавленый сыр. Помешивайте, пока сыр полностью не растворится. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

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