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15 июля 2025 в 18:03

Супчик «с дымком» — простой рецепт для уютного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный супчик «с дымком» — это ароматное и сытное блюдо с насыщенным вкусом. Копченые колбаски придают супу особый шарм, а плавленый сыр делает его текстуру нежной и кремовой. Такой суп отлично согреет в холодный день и понравится всей семье.

Ингредиенты:

  • вода — 1,5–2 л;
  • охотничьи колбаски — 250 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • картофель — 3-4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1-2 шт.;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • зелень — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель.
  2. На разогретой сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец.
  3. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками и добавьте к овощам.
  4. Обжаренные ингредиенты переложите в кастрюлю с картофелем.
  5. Варите 10–15 минут, затем добавьте нарезанный кубиками плавленый сыр.
  6. Помешивайте, пока сыр полностью не растворится.
  7. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
супы
рецепты
колбасы
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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