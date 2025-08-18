Почему этот салат так любят в Германии? Секрет раскрыт!

Почему этот салат так любят в Германии? Секрет раскрыт!

Сытный немецкий салат с картофелем и охотничьими колбасками — идеальное блюдо для тех, кто любит основательно подкрепиться. Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус традиционной немецкой кухни.

Для приготовления отварите 500 г картофеля по-деревенски, нарежьте 300 г охотничьих колбасок кружочками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте 1 нарезанную красную луковицу, 5–6 маринованных огурчиков и пучок свежего укропа. Для заправки смешайте 3 ст. л. зернистой горчицы, 4 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. вустерского соуса, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. перца и 1 ч. л. паприки. Аккуратно соедините все ингредиенты.

Этот салат хорош как в теплом, так и в холодном виде. Он станет отличным вариантом для пикника, мужской вечеринки или просто сытного семейного ужина. Попробуйте — и вы оцените немецкий подход к простым и вкусным блюдам!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.