День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 00:01

Ленивый рецепт хачапури: вкус как в Грузии, но без возни с тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хачапури из слоеного теста — это золотистые хрустящие слои с теста с сырной начинкой, где сливочный вкус сулугуни сочетается с нежностью творога и пикантностью сливочного масла.

Ленивый рецепт: разморозьте 500 г слоеного теста, раскатайте в 2 прямоугольника. Для начинки смешайте 200 г тертого сулугуни, 200 г творога, 1 яйцо, 50 г растопленного масла и щепотку соли. Выложите начинку на один пласт, отступив 2 см от краев, накройте вторым, защипните края вилкой. Смажьте желтком, сделайте несколько проколов сверху. Выпекайте 20–25 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте сразу — когда при разрезе тянется ароматная сырная нить, а слоеные края хрустят. Это блюдо удачно сочетает легкость приготовления с аутентичным вкусом: творог дает нежность, сулугуни — тягучесть, а слоеное тесто — воздушную текстуру. Вкус как в Грузии, но без возни с тестом.

Ранее стало известно, как приготовить булочки с маком и сгущенкой из слоеного теста.

хачапури
рецепты
выпечка
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе
Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер
Приметы на Успение Богородицы 28 августа: сычи, радуга и огурцы
В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 августа 2025 года
Джек Блэк: биография, Tenacious D и лучшие фильмы
Четвертый ребенок, инвалидное кресло, роман с Буре: как живет Курникова
«Позиция жертвы»: в Чехии заявили, что Украину стали воспринимать иначе
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа
Следователи ФРГ установили личности подорвавших «СП»
Гости концерта Кадышевой в Москве устроили давку
Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026 году: составили список
Росавиация ограничила работу одного российского аэропорта
Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Новые ограничения для водителей с 1 сентября: штрафы, госпошлины, запреты
Кравцов назвал два обязательных предмета ЕГЭ в 2026 году
Совет альпинистов оценил шансы спасения Наговицыной
Суд в Москве взыскал с посольства Украины многомиллионный долг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.