Ленивый рецепт хачапури: вкус как в Грузии, но без возни с тестом

Хачапури из слоеного теста — это золотистые хрустящие слои с теста с сырной начинкой, где сливочный вкус сулугуни сочетается с нежностью творога и пикантностью сливочного масла.

Ленивый рецепт: разморозьте 500 г слоеного теста, раскатайте в 2 прямоугольника. Для начинки смешайте 200 г тертого сулугуни, 200 г творога, 1 яйцо, 50 г растопленного масла и щепотку соли. Выложите начинку на один пласт, отступив 2 см от краев, накройте вторым, защипните края вилкой. Смажьте желтком, сделайте несколько проколов сверху. Выпекайте 20–25 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте сразу — когда при разрезе тянется ароматная сырная нить, а слоеные края хрустят. Это блюдо удачно сочетает легкость приготовления с аутентичным вкусом: творог дает нежность, сулугуни — тягучесть, а слоеное тесто — воздушную текстуру. Вкус как в Грузии, но без возни с тестом.

