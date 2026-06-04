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04 июня 2026 в 13:00

Такие кабачки готовлю вместо котлет все лето: и урожай в деле, и семья сыта

Фото: D-NEWS.ru
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Биточки из кабачков и куриного фарша — это идеальный способ утилизировать урожай кабачков и накормить семью сытным, полезным ужином. Биточки не требуют гарнира, но отлично сочетаются со сметаной.

Для приготовления понадобится: 1 средний кабачок (300–400 г), 400 г куриного фарша, 1 луковица, 1 сырая картофелина, 1 яйцо, 2–3 столовые ложки манной крупы, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Картофель и лук натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте фарш, кабачок, картофель, лук, яйцо, манку, рубленую зелень, соль и специи. Оставьте на 10–15 минут, чтобы манка набухла.

Влажными руками сформируйте небольшие биточки. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки (по 3–4 минуты). Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить биточки из кабачков и фарша. В отличие от классических котлет, они получились более сочными и нежными. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в фарш немного тертого сыра.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из грудки на замену котлетам по-киевски.

Проверено редакцией
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