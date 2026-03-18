18 марта 2026 в 06:38

Такие эчпочмаки с курицей и картошкой — наша новая любимая выпечка для душевного ужина. Треугольники с сочной начинкой и ароматным бульоном

Фото: D-NEWS.ru
Все гениальное просто. Секрет воздушных эчпочмаков — в правильно вымешанном и хорошо подошедшем тесте. Всего час ожидания — и оно превратится в мягкую, податливую основу для ароматной начинки из курицы и картофеля.

Что понадобится

Для теста: мука — 500 г, вода теплая — 250 мл, масло растительное — 3 ст. л., дрожжи сухие — 7 г (1 пакетик), сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: бедрышки куриные (филе) — 400 г, картофель — 300 г, лук репчатый — 2 шт. (средние), соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., бульон куриный — 150 мл (для подачи). Для смазки: яйцо — 1 шт.

Как я его готовлю

В глубокой миске соединяю просеянную муку с солью, сахаром и сухими дрожжами. Вливаю теплую воду и начинаю замешивать тесто. Постепенно добавляю растительное масло и продолжаю вымешивать около 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Формирую шар, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 1 час для подъема. Тем временем готовлю начинку: куриное филе, картофель и лук нарезаю мелкими кубиками (примерно 0,5 см), складываю в миску, добавляю соль и перец, тщательно перемешиваю. Подошедшее тесто делю на 12–14 равных частей, каждую раскатываю в круг диаметром 14-15 см. В центр каждого круга выкладываю порцию начинки (около 1,5 ст. л.). Края теста поднимаю и защипываю, формируя треугольник с обязательным небольшим отверстием в центре. Разогреваю духовку до 180 °C. Выкладываю эчпочмаки на противень, застеленный пергаментом, слегка смазываю их взбитым яйцом для румяной корочки и выпекаю 30–35 минут до золотистого цвета. Подаю горячими, традиционно дополнив порцией ароматного куриного бульона, который можно аккуратно добавить через отверстие прямо в пирожок.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
«Карамельная девочка» — торт, который покоряет простотой. Всего три компонента для теста и волшебный крем
Общество
Этот пряный рулет с маком и медом — секрет идеального чаепития. Душистый перец дает аромат, который сводит с ума
Общество
Добавьте манку в морковь, и получите нежнейший пирог — без муки и капли масла: проверенный рецепт
Общество
Дмитрий Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

