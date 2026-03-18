Такие эчпочмаки с курицей и картошкой — наша новая любимая выпечка для душевного ужина. Треугольники с сочной начинкой и ароматным бульоном

Все гениальное просто. Секрет воздушных эчпочмаков — в правильно вымешанном и хорошо подошедшем тесте. Всего час ожидания — и оно превратится в мягкую, податливую основу для ароматной начинки из курицы и картофеля.

Что понадобится

Для теста: мука — 500 г, вода теплая — 250 мл, масло растительное — 3 ст. л., дрожжи сухие — 7 г (1 пакетик), сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: бедрышки куриные (филе) — 400 г, картофель — 300 г, лук репчатый — 2 шт. (средние), соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., бульон куриный — 150 мл (для подачи). Для смазки: яйцо — 1 шт.

Как я его готовлю

В глубокой миске соединяю просеянную муку с солью, сахаром и сухими дрожжами. Вливаю теплую воду и начинаю замешивать тесто. Постепенно добавляю растительное масло и продолжаю вымешивать около 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Формирую шар, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 1 час для подъема. Тем временем готовлю начинку: куриное филе, картофель и лук нарезаю мелкими кубиками (примерно 0,5 см), складываю в миску, добавляю соль и перец, тщательно перемешиваю. Подошедшее тесто делю на 12–14 равных частей, каждую раскатываю в круг диаметром 14-15 см. В центр каждого круга выкладываю порцию начинки (около 1,5 ст. л.). Края теста поднимаю и защипываю, формируя треугольник с обязательным небольшим отверстием в центре. Разогреваю духовку до 180 °C. Выкладываю эчпочмаки на противень, застеленный пергаментом, слегка смазываю их взбитым яйцом для румяной корочки и выпекаю 30–35 минут до золотистого цвета. Подаю горячими, традиционно дополнив порцией ароматного куриного бульона, который можно аккуратно добавить через отверстие прямо в пирожок.

