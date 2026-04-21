Пирожки-рулетики с капустой: вместо обычной лепки верчу трубочки и обжариваю — интересный и вкусный рецепт домашней выпечки

Забыла о классической лепке: теперь просто сворачиваю тесто с начинкой рулетиком — получается совсем другой формат пирожков. И выглядит эффектно даже на столе.

Этот способ меня зацепил именно своей подачей: привычная капустная начинка раскрывается по-новому, а на срезе получается красивая «улитка». Тесто на кипятке выходит мягким и воздушным, с румяной корочкой, а внутри — сочная начинка с луком и морковью. Сворачиваю рулетом, обжариваю — и каждый раз получается не только вкусно, но и необычно.

Ингредиенты

Кипяток — 250 мл, холодная вода — 250 мл, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., растительное масло — 40 мл, сухие дрожжи — 10 г, мука — 650 г, капуста — 450 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., масло для жарки — 50 мл, соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Для теста заливаете часть муки кипятком, быстро перемешиваете, затем добавляете холодную воду, соль, сахар, дрожжи и остальную муку, замешиваете мягкое тесто и оставляете на 30–40 минут.

Обжариваете лук с морковью, добавляете капусту и тушите до мягкости, даете начинке немного остыть. Делите тесто на кусочки, раскатываете в пласты, выкладываете начинку на край, сворачиваете рулетиками и обжариваете до румяной золотистой корочки — получается быстро, удобно и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом греческого супа. Не уха, а интереснее. Бюджетно, но вкус как в ресторане.

Проверено редакцией
