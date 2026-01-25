Такая «шубка» перевернет ваше представление о курице — готовим сочное и горячее блюдо к ужину или празднику

Это блюдо построено на безупречном контрасте: внутри — сочная ароматная курица, пропитанная медово-соевым маринадом с чесноком, а снаружи — воздушное, рассыпчатое и хрустящее слоеное тесто. Рецепт станет спасением для сытного семейного ужина и одновременно — достойным горячим для праздника.

Четыре куриные голени промываю, обсушиваю и со всех сторон натираю смесью из двух столовых ложек соевого соуса, одной столовой ложки меда, двух измельченных зубчиков чеснока, соли, черного перца и специй для курицы. Оставляю мариноваться на 15–20 минут. Затем обжариваю ножки на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки со всех сторон (примерно по 3–4 минуты с каждой). Это нужно для запечатывания соков. Пласт слоеного теста (500 г) раскатываю (если необходимо) и разрезаю на четыре равных квадрата. Каждую обжаренную и слегка остывшую ножку помещаю на центр квадрата из теста и плотно заворачиваю, формируя аккуратный конверт или рулет.

Выкладываю заготовки швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываю взбитым яйцом для золотистого цвета. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до полной готовности курицы и красивого золотисто-коричневого цвета теста. Подаю горячими.

