24 марта 2026 в 08:17

Так рыбный суп готовят в Италии — не уха, а портал в Средиземноморье. Бархатная текстура и невероятный аромат

Фото: D-NEWS.ru
Изначально это был скромный «суп бедняков», который рыбаки варили из непроданного улова. Сегодня же это культовое блюдо итальянской кухни — наваристая ароматная похлебка, где каждый ингредиент играет свою важную партию, создавая гармонию вкуса.

Что понадобится

Оливковое масло — 2 ст. л., бекон (кубиками) — 100 г, репчатый лук (мелко нарезанный) — 1 шт., сельдерей (стебель, нарезанный) — 1 шт., болгарский перец (нарезанный) — 1 шт., чеснок (измельченный) — 3 зубчика, картофель (кубиками 2 см) — 300 г, сухое белое вино — 150 мл, рыбный или овощной бульон — 1 л, помидоры в собственном соку (измельченные) — 400 г, томатная паста — 2 ст. л., смесь филе белой рыбы (треска, морской окунь, палтус) — 500 г, тимьян (свежий) — 3 веточки, орегано (сушеный) — 1 ч. л., петрушка (свежая, рубленая) — 30 г, пармезан (для подачи), соль, черный перец — по вкусу.

Как я его готовлю

В кастрюле с толстым дном разогреваю оливковое масло и обжариваю бекон до хрустящей корочки и золотистого цвета.

Добавляю нарезанные лук, сельдерей и болгарский перец, пассерую на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Всыпаю чеснок и обжариваю еще минуту до появления аромата.

Следом закладываю кубики картофеля, тимьян, орегано и половину петрушки, прогреваю 2 минуты. Вливаю белое вино, увеличиваю нагрев и выпариваю алкоголь примерно вдвое.

Вливаю бульон, добавляю измельченные помидоры и томатную пасту. Приправляю солью и перцем, довожу до кипения, убавляю огонь до среднего и варю около 20 минут, пока картофель не станет мягким.

Аккуратно выкладываю в суп кусочки рыбного филе, аккуратно перемешиваю и готовлю на слабом огне 3-4 минуты, пока рыба не сварится, но не развалится.

Подаю суп сразу, посыпав оставшейся свежей петрушкой и тертым пармезаном. Идеальное дополнение — ломтик чиабаты, поджаренный на гриле.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Армянская хозяйка угостила южным супом из хлеба: теперь готовлю тоже — сливочно-чесночный с помидорами. Совершенно необычный, но вкусный
Общество
Армянская хозяйка угостила южным супом из хлеба: теперь готовлю тоже — сливочно-чесночный с помидорами. Совершенно необычный, но вкусный
Общество
Жареная мойва — прошлый век: готовлю в пряном маринаде — получается в 100 раз вкуснее и сочнее
Общество
Хотите удивить гостей? Приготовьте заливное по-старорусски: с ароматным томатным соусом и чистым рыбным наваром — лучше любого холодца
Общество
В России прикрыли онлайн-магазин краснокнижной рыбы
Европа
Мелони признала поражение на референдуме в Италии
супы
еда
рецепты
рыба
Италия
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
