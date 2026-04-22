22 апреля 2026 в 09:45

Привез рецепт карасей из деревни — подсадил всю семью на вкуснейшую рыбку под соусом

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо — больше чем рецепт. Это запах лета на даче, воспоминание о первом улове и та самая душевная простота, которая превращает обычный ужин в семейную традицию.

Что понадобится

Караси свежие (потрошеные) — 4–6 шт. (около 800 г), картофель — 700–800 г, сметана (20%) — 250 г, мука пшеничная — 3–4 ст. л., сухари панировочные — 2–3 ст. л., масло растительное — для жарки, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Подготовленных карасей промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и перцем снаружи и внутри, затем обваляйте в муке. В сковороде с хорошо разогретым растительным маслом обжарьте рыбу с двух сторон до образования румяной корочки.

Картофель очистите, нарежьте кружочками или дольками и также обжарьте на отдельной сковороде до легкой золотистости. Форму для запекания смажьте маслом.

Выложите обжаренных карасей, распределите вокруг картофель. Сметану слегка посолите, при желании добавьте пару ложек воды для более жидкой консистенции и равномерно полейте рыбу с картофелем.

Сверху посыпьте панировочными сухарями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 25–30 минут, пока картофель не станет мягким, а поверхность не покроется аппетитной корочкой. Перед подачей дайте блюду 5–10 минут настояться.

Общество
Глава ЦЭМИ признался в даче взятки в 3 млн рублей
Общество
Последняя рабочая неделя апреля в России сократится до четырех дней
Общество
Нужен романтический завтрак? Бенедикт с лососем под соусом берблан — готовится проще, чем кажется
Общество
Этот рецепт создан для гриля — жарю рыбку под домашним соусом «Зеленое яблоко»
Общество
Разминаю творог вилкой и на огонь — жарю ватрушки за 5 минут: пышнее, чем в пекарне, и без возни
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

