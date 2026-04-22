Привез рецепт карасей из деревни — подсадил всю семью на вкуснейшую рыбку под соусом

Привез рецепт карасей из деревни — подсадил всю семью на вкуснейшую рыбку под соусом

Это блюдо — больше чем рецепт. Это запах лета на даче, воспоминание о первом улове и та самая душевная простота, которая превращает обычный ужин в семейную традицию.

Что понадобится

Караси свежие (потрошеные) — 4–6 шт. (около 800 г), картофель — 700–800 г, сметана (20%) — 250 г, мука пшеничная — 3–4 ст. л., сухари панировочные — 2–3 ст. л., масло растительное — для жарки, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Подготовленных карасей промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и перцем снаружи и внутри, затем обваляйте в муке. В сковороде с хорошо разогретым растительным маслом обжарьте рыбу с двух сторон до образования румяной корочки.

Картофель очистите, нарежьте кружочками или дольками и также обжарьте на отдельной сковороде до легкой золотистости. Форму для запекания смажьте маслом.

Выложите обжаренных карасей, распределите вокруг картофель. Сметану слегка посолите, при желании добавьте пару ложек воды для более жидкой консистенции и равномерно полейте рыбу с картофелем.

Сверху посыпьте панировочными сухарями. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 25–30 минут, пока картофель не станет мягким, а поверхность не покроется аппетитной корочкой. Перед подачей дайте блюду 5–10 минут настояться.