Нужен романтический завтрак? Бенедикт с лососем под соусом берблан — готовится проще, чем кажется

Этот завтрак не требует дорогих продуктов, но выглядит на миллион. Пашот — это просто, если знать секрет. Голландский соус — не страшно, если не перегревать желтки. Лосось и тост завершают картину.

Что понадобится

Для драников: картофель — 2 шт. (крупный), картофельный крахмал — 1 ст. л., куркума — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Для соуса берблан: желтки яичные — 2 шт., сливки 20% — 100 мл, масло сливочное — 50 г, уксус белый винный — 1 ч. л., соль, перец белый молотый — по вкусу.

Для сборки: яйца — 4 шт., лосось слабосоленый — 150 г, шпинат мини — горсть (50–70 г).

Как готовлю

Картофель отвариваем в мундире до полуготовности (около 10–15 минут), очищаем и натираем на крупной терке. Смешиваем с крахмалом, куркумой, солью и перцем, формируем две лепешки-драника.

Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки и перекладываем на тарелки. В той же сковороде быстро обжариваем шпинат до увядания (1–2 минуты).

Для соуса взбиваем желтки, тонкой струйкой вливаем горячие сливки, непрерывно помешивая. Добавляем мягкое сливочное масло, уксус, соль и перец, взбиваем до однородности.

Готовим яйца пашот. На каждый драник выкладываем слой шпината, затем формируем «гнездо» из ломтиков лосося. Аккуратно размещаем яйцо пашот, обильно поливаем теплым соусом берблан и сразу подаем.