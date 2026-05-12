Картошка и рыба — что может быть обычнее? Этот салат сможет вас удивить

Картошка и рыба — что может быть обычнее? Этот салат сможет вас удивить

Отварной картофель в мундире, бланшированная спаржа и нежные кусочки лосося — этот салат покоряет разнообразием текстур. А легкая заправка на основе оливкового масла и лимона объединяет все в одно гармоничное блюдо.

Что понадобится

Филе лосося (семга, кета или форель) — 400 г, картофель — 4 шт., спаржа — 200 г, яйца перепелиные — 6 шт., листья салата — 100 г, лимон — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 3 ст. л., горчица — 1 ч. л., укроп свежий — 2 ст. л., цедра лимона — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., перец черный крупного помола — 0,25 ч. л., соль — по вкусу, перец горошком — 3-4 шт.

Как готовлю

Заправка: смешиваю масло, лимонный сок, горчицу, сахар, рубленый укроп, цедру, крупный перец. Взбиваю венчиком.

Картофель варю в мундире, остужаю, чищу, режу толстыми ломтиками. Перепелиные яйца варю 4 минуты, остужаю в ледяной воде, чищу. Спаржу бланширую в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты, откидываю, режу на кусочки 3–5 см.

В сковороду наливаю воду слоем 2–3 см, довожу до кипения, добавляю ломтик лимона и перец горошком. Выкладываю лосося, убавляю огонь, тушу под крышкой 5–6 минут. Остужаю в бульоне, разбираю на кусочки.

Смешиваю картофель с половиной заправки, даю постоять 5 минут. Добавляю спаржу и оставшуюся заправку, перемешиваю. На тарелки выкладываю листья салата, сверху картофельно-спаржевую смесь. Украшаю яйцами и лососем.