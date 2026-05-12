Маринованная скумбрия с имбирными огурцами — хит любого фуршета. Азиатский шик без хлопот

Скумбрия в рисовом уксусе звучала скучно, пока я не добавил к ней имбирно-лаймовую заправку. Рыба перестает быть жирной, а огурцы с зеленым луком превращают закуску в произведение искусства.

Что понадобится

Филе скумбрии — 2 шт., рисовый уксус — 200 мл, огурец — 1 шт., сок лайма — 2 ст. л., имбирь тертый — 1 ст. л., кунжутное масло — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу, зеленый лук — 3 пера, кунжут — 1 ст. л., нори — 1 лист.

Как готовлю

Филе скумбрии кладу в широкую миску, сбрызгиваю рисовым уксусом и оставляю на минуту. Затем аккуратно снимаю тонкую пленку, заливаю рыбу уксусом так, чтобы она была полностью покрыта, и мариную 30 минут. Достаю, сохраняю уксус, удаляю косточки и убираю филе в холодильник. Огурец нарезаю толстыми диагональными ломтиками, выкладываю на бумажные полотенца. Уксус увариваю в сотейнике до 2 ст. л. (около 4–6 минут), остужаю, вмешиваю сок лайма, имбирь, кунжутное масло, сахар, соль и перец. Зеленый лук тонко шинкую по диагонали. На сухой сковороде подсушиваю кунжут и наломанный нори. Перед подачей смешиваю огурцы с луком, поливаю заправкой, перемешиваю. Выкладываю на тарелки, сверху — маринованную скумбрию, посыпаю кунжутом и молотым нори.