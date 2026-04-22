Этот рецепт создан для гриля — жарю рыбку под домашним соусом «Зеленое яблоко»

Сочетание горячего, пропитанного дымком стейка лосося и прохладного травяного соуса — это гастрономический дуэт, который впечатляет своей гармонией.
Что понадобится
Для рыбы: стейки лосося (с кожей или без) — 2 шт. (по 200–250 г), масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.
Для соуса: йогурт натуральный (без добавок, густой) — 150 г, пучок кинзы — 1 шт., пучок мяты — 1/2 шт., щавель — 5–7 листьев, лук-шалот — 1/2 шт., сок лайма (или лимона) — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.
Как готовлю
Соус: зелень с шалотом и соком лайма измельчаю в блендере, добавляю йогурт, соль, перец, взбиваю.
Лосось обсушиваю, смазываю маслом, солю, перчу. Гриль разогреваю до высокой температуры.
Жарю кожей вниз 4–5 минут, переворачиваю на 2–4 минуты. Подаю с соусом.
