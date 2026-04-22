Омлеты не готовлю — все уходит на яичный суп «Провансаль»: нежный, сытный и очень полезный

Когда нужно не просто поесть, а восстановить силы и настроение, на помощь приходит этот суп. Крепкий бульон, дуэт чеснока и шалфея, дарующий аромат, и сытная яичная глазунья — формула идеального комфорт-фуда.

Что понадобится

Куриный бульон крепкий — 1,2 л, чеснок — 4–8 зубчиков, свежий шалфей — 3–4 веточки, шпинат свежий — 100 г, хлеб деревенский (ломтики) — 4 шт., яйца — 4 шт., масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

В сотейнике доведите куриный бульон до кипения, убавьте огонь до минимума. Добавьте в бульон тонко нарезанные пластинками зубчики чеснока и листочки шалфея, оставив несколько для подачи.

Проварите 5 минут для раскрытия ароматов. Затем добавьте промытый шпинат (без жестких черешков) и готовьте еще 1 минуту, пока листья не увянут. Снимите суп с огня, приправьте солью и перцем по вкусу.

Пока суп настаивается, обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до легкой корочки с двух сторон и отложите.

В ту же сковороду влейте оливковое масло, разбейте яйца, стараясь не повредить желтки, и жарьте глазунью до желаемой степени готовности, но так, чтобы желток остался жидким.

Слегка приправьте яйца солью. Для сервировки в глубокие подогретые тарелки положите по ломтику поджаренного хлеба, залейте горячим чесночно-шпинатным бульоном и сверху аккуратно выложите по яичной глазунье. Украсьте оставшимся шалфеем.

