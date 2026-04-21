21 апреля 2026 в 18:46

Кому нужен ваш крем-суп, если есть греческий траханас — добавляю фету и получаю согревающий ужин

Фото: D-NEWS.ru
Здесь важнее не историческая точность, а настроение — уют, тепло и насыщенный вкус. Мелкая лапша вместо традиционной крупы, овощная основа вместо молочной, но результат все тот же: густой согревающий суп, который хочется есть, закутавшись в плед.

Что понадобится

2 картофелины (300 г), 1 морковь (150 г), 1 луковица, 2 стебля черешкового сельдерея, 1 банка консервированных томатов (400 г), 100 г мелкой лапши, 2 ст. л. оливкового масла, 100 г феты или брынзы, белые хлебные сухарики для подачи, 1 л воды, соль, перец.

Как я готовлю

Картофель, морковь и лук нарезаю крупно, измельчаю в блендере в мелкую крошку. Сельдерей рублю ножом.

В кастрюле довожу до кипения 1 л воды, добавляю томаты с соком, овощную крошку и сельдерей.

Варю 10 минут. Всыпаю лапшу, добавляю оливковое масло, соль, перец. Варю ещё 10 минут. Разливаю по тарелкам, в каждую добавляю сухарики и крошеную фету.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Это не скучные щи — готовлю наваристый щавелевый суп со сливочной текстурой и кислинкой
Сырный суп с рисом и колбасой — густой, ароматный и тот самый «уютный» вариант на каждый день
рецепты
супы
Греция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
