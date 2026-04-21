Кому нужен ваш крем-суп, если есть греческий траханас — добавляю фету и получаю согревающий ужин

Здесь важнее не историческая точность, а настроение — уют, тепло и насыщенный вкус. Мелкая лапша вместо традиционной крупы, овощная основа вместо молочной, но результат все тот же: густой согревающий суп, который хочется есть, закутавшись в плед.

Что понадобится

2 картофелины (300 г), 1 морковь (150 г), 1 луковица, 2 стебля черешкового сельдерея, 1 банка консервированных томатов (400 г), 100 г мелкой лапши, 2 ст. л. оливкового масла, 100 г феты или брынзы, белые хлебные сухарики для подачи, 1 л воды, соль, перец.

Как я готовлю

Картофель, морковь и лук нарезаю крупно, измельчаю в блендере в мелкую крошку. Сельдерей рублю ножом.

В кастрюле довожу до кипения 1 л воды, добавляю томаты с соком, овощную крошку и сельдерей.

Варю 10 минут. Всыпаю лапшу, добавляю оливковое масло, соль, перец. Варю ещё 10 минут. Разливаю по тарелкам, в каждую добавляю сухарики и крошеную фету.

