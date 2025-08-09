Сырный салат: все смешал — и можно есть!

Когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого — этот салат выручает. Очень простой сырный салат, который готовится всего за несколько минут и не требует долгой подготовки.

Возьмите 200 г твердого сыра, натрите крупно. Добавьте 2 вареных яйца, также натертых, и 1–2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Положите пару ложек майонеза или сметаны — в зависимости от того, хотите салат пожирнее или понежнее.

Перемешайте все в миске, посолите по вкусу, добавьте немного зелени. Если есть время — дайте постоять в холодильнике, чтобы вкус стал насыщеннее. А если нет — подавайте сразу с хлебцами, тостами или в тарталетках.

Совет: можно добавить немного грецких орехов или кусочки крабовых палочек — получится совсем другая закуска.

