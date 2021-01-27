Сыну экс-замглавы Брянской области вынесли приговор по делу о ДТП

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим признан виновным по делу о смертельном ДТП. Советский районный суд Брянска приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.
Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил Максима Резунова права на управление транспортными средствами на два с половиной года. Приговор в законную силу пока не вступил,
ДТП, о котором идёт речь, произошло в сентябре 2020 года. Резунов, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, врезался в две других машины. В пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался в больнице. В момент аварии сын чиновника был в состоянии опьянения.
Как писал NEWS.ru, первоначально Резунова оштрафовали на 30 тысяч и лишили водительских прав. Однако после смерти пострадавшего обвинение было пересмотрено.
Резунов-старший после ДТП уволился с занимаемой должности. Он заявил, что не намерен давать повод обвинить его в намерениях повлиять на ход расследования резонансного происшествия.