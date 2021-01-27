Сыну экс-замглавы Брянской области вынесли приговор по делу о ДТП

https://static.news.ru/photo/15d735b2-60a6-11eb-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Брянск LIFE/vk.com

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максим признан виновным по делу о смертельном ДТП. Советский районный суд Брянска приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил Максима Резунова права на управление транспортными средствами на два с половиной года. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщается на сайте прокуратуры региона.

ДТП, о котором идёт речь, произошло в сентябре 2020 года. Резунов, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, врезался в две других машины. В пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался в больнице. В момент аварии сын чиновника был в состоянии опьянения.

Как писал NEWS.ru, первоначально Резунова оштрафовали на 30 тысяч и лишили водительских прав. Однако после смерти пострадавшего обвинение было пересмотрено.

Резунов-старший после ДТП уволился с занимаемой должности. Он заявил, что не намерен давать повод обвинить его в намерениях повлиять на ход расследования резонансного происшествия.