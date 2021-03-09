Сын офицера Росгвардии получил девять лет колонии за смертельное ДТП

Сын полковника Росгвардии Андрея Васильева Владимир приговорён Ленинским районным судом Екатеринбурга к девяти годам и трём месяцам колонии общего режима по делу о ДТП, жертвами которого стали два человека.
Васильев-младший был признан виновным в угоне автомобиля без цели хищения и в совершении ДТП, имевшего место в августе 2020 года. Находясь за рулём автомобиля Kia Rio, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилями SsangYong и ВАЗ. После этого ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а та — в Volkswagen Polo. В результате два человека погибли и трое пострадали. Автомобиль Васильев угнал у одного из своих приятелей, с которым выпивал перед происшествием.
Помимо лишения свободы, суд запретил Васильеву в течение трёх лет управлять транспортным средствами, а также обязал выплатить компенсацию пострадавшим.
Обвинение просило приговорить Васильева к 13 годам колонии. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова
Ранее NEWS.ru писал, что отец Васильева вместо сына сдал анализы на наркотики. Это дало следствию повод усомниться и в результатах предыдущих экспертиз, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, эксперты установили, что перед ДТП скорость автомобиля, которым управлял Васильев-младший составляла от 94 до 150 км/ч. Это опровергло довод Васильева о том, что он находился в обморочном состоянии.