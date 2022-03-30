Своей дорогой: почему люди понимают одни и те же новости противоположно

Во время экономических или политических кризисов в СМИ как официальных, так и независимых, в соцсетях и других источниках появляется много противоречивой информации. Умение её воспринимать, оценивать, анализировать и вырабатывать свою точку зрения зависит от особенностей личности конкретного человека. NEWS.ru узнал у экспертов, почему люди одного возраста, социального статуса и уровня образования могут воспринимать одни и те же сведения совершенно по-разному, подчас с противоположным значением.

Как листовка — так и я

В середине XX века польский и американский психолог Соломон Аш занимался изучением поведения людей и их склонности к перемене собственного мнения в угоду мнения большинства. Он провёл свой знаменитый эксперимент. Собрал группу, в которой было семь подставных участников и только один или два реальных. Большинство специально давали неправильные ответы, например, называя чёрный квадрат белым. В результате около трети испытуемых всегда соглашались с неправильным ответом. Ещё 75% людей поддерживали мнение большинства хотя бы раз. Позднее участники эксперимента сообщили, что не готовы были идти на открытый конфликт с остальными, поэтому начинали присоединяться к мнению остальных.

Конформность — именно это свойство характера человека изучал психолог Аш. Так называют изменение модели поведения или взглядов человека под влиянием суждений со стороны других людей. Наличие или отсутствие этого качества влияет на то, как формируются представления человека об окружающем мире.

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Люди-конформисты уверены: думать так, как большинство, правильно и естественно. Они обычно придерживаются самой распространённой точки зрения на те или иные события. Как в песне Егора Летова: «как листовка — так и я». Нон-конформисты же «идут своей дорогой», они оценивают ситуацию, исходя из своего жизненного опыта, представлений о мире, сообщает NEWS.ru социальный психолог, социолог Алексей Рощин. У политиков и представителей СМИ с ними возникают большие проблемы. Таких людей сложнее убедить в значимости какой-то идеи или необходимости голосовать за такого или иного кандидата.

Конечно, нон-конформистов всегда мало. Большинство всегда конформистское, оно настроено подчиняться. Нон-конформисты служат такой кислотой, которая всё проверяет на прочность. Нон-конформистов не очень любят. На них всё равно ориентируются. Они это конформистское общее мнение постепенно разъедают или опрокидывают. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Типовое воспитание в российских семьях обычно нацелено на воспитание человека-конформиста, сообщает Рощин. Ребёнку внушают, что пользоваться своей головой нужно очень редко и, главное, делать то, что говорят. В школах также ещё советских времен популярна эта же концепция. Правда, в последние годы ситуация меняется. Появляются инновационные школы и педагоги, которые поддерживают в своих учениках нон-конформистское мышление. Учат, анализируя разные точки зрения, формировать собственное мнение.

Людям проще прислушиваться к мнению значимых личностей, чем вырабатывать своё собственное, основанное на аргументах и доводах, сообщил NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. По такой схеме обычной и действуют конформисты. Даже если собственные суждения идут вразрез с мнением авторитетного источника.

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В середине XX века американский политолог и социолог Гарольд Дуайт Лассуэлл провёл социальные исследования и сделал вывод, что массовая коммуникация действует на индивида не напрямую, а через микрогруппу. Причём посредниками при передаче коммуникативного воздействия служат лидеры общественного мнения. Это люди, пользующиеся авторитетом в этой микрогруппе и одновременно интересующиеся той или иной проблемой и способные о ней рассуждать. Именно лидеры активно читают и слушают, а затем транслируют полученную информацию окружению. При этом информация неизбежно искажается, потому что проходит через призму чужого восприятия.

Существует шутка: не бывает неудачных гипнозов, бывает мало времени. Если действовать на массы правильно, можно большое количество народу убедить в чем угодно, продолжает Денисов-Мельников. Не поддаются пропаганде лишь единицы. Они обычно считаются в обществе изгоями, белыми воронами.

Яркий пример — та же фашистская Германия, где вполне нормальные люди за восемь лет пребывания у власти Национал-демократической партии здорово изменили свои убеждения. Они уверовали в свою исключительность. Все удивлялись: как это такой образованный, умный народ впитал такие человеконенавистнические идеи. Вот как раз отсылка в том, что большинству проще согласиться. Свою позицию до конца способны сохранять очень и очень немногие. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Гарольд Дуайт Лассуэлл также исследовал воздействие информации на массы на примере Третьего рейха. Особенно показательным он считал реакцию общества на войну, которую начал Адольф Гитлер. Её поддержало большинство жителей Германии. Военная пропаганда основана на мобилизации самых примитивных первобытных инстинктов, пишет Лассуэлл. Чем выше уровень напряжённости в обществе, тем сильнее выражены в нём примитивные инстинкты. Например, массы отлично сплачивает общая ненависть к некоему врагу, который служит главным препятствием для достижения цели (богатства, процветания, безопасности). Также отличным способом управлять массами является страх перед чем-либо.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дефицит стабильности

У российского общества есть свои проблемы с восприятием информации. И дело не только в наличии или отсутствии конформности, говорит NEWS.ru психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова. Мешают объективно взглянуть на ситуацию и индивидуальные психологические проблемы, которые среди россиян по объективным причинам широко распространены.

Очень много нестабильности и кризисов в нашей стране. Они постоянно происходят. Не успевает вырасти здоровые поколения. В кризис родители не могут благополучно детей воспитывать, потому сами сталкиваются с множеством трудностей. Так получаются тревожные и социально дезориентированные люди. Ирина Коробова психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп

Помимо прочего, многие россияне склонны переоценивать значимость политиков или других общественных деятелей. Это происходит на фоне отсутствия сепарации от родительских фигур. Незрелость психики здесь играет не последнюю роль. Из-за множества травмирующих событий в детстве такой человек не «дозревает» до взрослого состояния сознания, остаётся вечным ребёнком.

Внутри остаётся иерархия, что я — маленькой, а есть какой-то родитель. Этот родитель, он всесильный, понимающий, он решит какие-то проблемы. Я не несу ответственность за жизнь, несёт за неё другой человек. И вот эта фигура идеального родителя, она проецируется на всех, наделённых властью. Человек думает: это же правительство, там же, наверное, умные люди, они же взрослые. Они же образованные, они же лучше знают, — сообщила эксперт.

michael steiner/imageBROKER.com/Global Look Press

Люди, которые рассуждают подобным образом, выходят из семей с авторитарным стилем воспитания. Где наличие собственного мнения не поощряется. С детства вбивается установка — нужно уважать старших, не подвергая критическому анализу их слова и поступки. Когда ребёнка чрезмерно опекают, у него нет возможности взрослеть.

Психотравмы из детства делают человека излишне тревожным. Он не имеет навыков саморегуляции. На личность, которая испытывает хронический стресс, легко влиять. Например, внушая различные страхи. Испуганного человека легко заставить действовать определённым образом.

Отсутствие критического мышления — ещё одна значимая проблема, считает Коробова. До недавнего времени система образования в России была выстроена так, что у человека не было возможности задавать вопросы, открыто сомневаться, искать альтернативную информацию, сравнивать разные её источники. Хотя сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Ученик, воспитанный в авторитарной модели, будет слепо доверять тому, что говорят авторитетные для него люди.