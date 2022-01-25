«Знаю тебя как человека и горжусь тобой»: как выходят замуж за инвалидов

В России проживает около 12 млн людей с инвалидностью. Помимо трудностей с трудоустройством, передвижением они испытывают проблемы с коммуникацией. Исследование Аналитического центра НАФИ показало, четверть опрошенных признались, что избегают общения с инвалидами. А 21% заявили, что не готовы включить их в близкий круг общения. Именно поэтому люди с инвалидностью чаще дружат и вступают брак с себе подобными. Но бывают исключения. NEWS.ru пообщался с тремя семьями, где здоровые женщины вышли замуж за инвалидов и не пожалели об этом.

«Всем мужчинам нужен уход, просто ему— чуть больше». История Игоря и Федоры Грейцер из Санкт-Петербурга:

В начале 90-х Игоря Грейцера призвали в армию. Он служил в военно-морском флоте. На службе Игорь получил серьезную травму позвоночника. Врачи провели несколько операций, во время одного из вмешательств медики совершили ошибку и ещё больше усугубили ситуацию. Шансов на то, что Игорь будет ходить самостоятельно больше не было. Мужчина на тот момент уже был женат. Супруга, услышав страшный диагноз, отказалась от отношений прямо в госпитале. Она сказала, что не готова ухаживать за тяжелым инвалидом всю оставшуюся жизнь.

Я остался почти полностью обездвиженным. Ноги не ходят, руки тоже не работают. Без посторонней помощи я не могу ни сесть, ни перевернуться. Даже помыться и сходить в туалет сам не могу. Конечно жить с таким человеком сложно, мою бывшую жену нельзя осуждать, — рассказывает Игорь Грейцер NEWS.ru .

Получив инвалидность, мужчина уехал к матери в Молдавию. Много лет просидел почти безвылазно на 4-ом этаже. Всё это время занимался самообразованием, освоил несколько профессий. В том числе — системного администратора. Однажды знакомая попросила помочь своей подруге. В организации, где работала девушка, сломались компьютеры. Игорь приехал по указанному адресу, навстречу ему вышла девушка с редким именем Федора. Проблему с техникой он быстро решил. Между ним и новой знакомой завязалась переписка. Оказалось, что у них много общего, например отношение к религии. Игорь, как и Федора верующие и воцерковленные. Через какое-то время девушка приехала к Игорю в гости. Встречи стали проходить в режиме офлайн. Позже Игорь переехал жить в Санкт-Петербург. Обосновался на новом месте и пригласил Федору, сделав предложение. Девушка согласилась, хотя очевидно, что жизнь её ждала не из лёгких.

Я просто поняла, что с ним надёжно и много общего, как оказалось. Всегда боялась ошибиться в выборе. Когда встретились с Игорем, то сразу поняла, что это именно тот человек, кто будет рядом. Инвалидность не имела значения. Всем мужчинам нужен уход, просто Игорю — чуть больше, — рассказала Федора NEWS.ru .

Игорь и Федора Грейцер Личный архив

Мать Игоря в начале сомневалась в будущей невестке. Красивая, умная девушка и на 11 лет моложе Игоря. Зачем ей инвалид? Женщина предупреждала — девочка может не выдержать и уйти, а у сына будет психологическая травма. Но Игорь заявил, что уверен в своём выборе и отступать не в его правилах. Родители Федоры — также верующие, а брат — монах в Почаевской лавре. Он тоже поддержал выбор сестры.

Он сказал, что если я на себя такой крест беру, значит так надо, значит моё предназначение в этом. Он знал, что я справлюсь. До сих пор нам помогает словом и поддержкой, — рассказывает Федора.

Супруги поженились в 2012 году, с тех пор разлучались только 2 раза, когда Федора уезжала в роддом. В семье уже растёт две дочери, сейчас ожидают третьего ребёнка. «Девочки попросили братика», — рассказывает Игорь.

Игорь и Федора Грейцер Личнй архив

За 10 лет брака супруга ни разу не высказала недовольство, не проявила агрессии, не впала в депрессию, рассказал Игорь. Хотя женщине приходиться нелегко, ведь она не только ухаживает за больным мужем, но и растит двух маленьких дочек.

Вообще супруги признались, что не «умеют ссорится». То есть пробовали пару раз, но «получилось вяленько». Они умеют договариваться и уступать друг другу.

«Я к нему всегда относилась, как к обычному человеку». История Ольги и Андрея Кожемякиных из Белгорода:

20 лет назад Андрей Кожемякин упал с балкона третьего этажа. Врачи долго боролись за его жизнь. За год пережил три операции. Мужчина признаётся — единственной его целью тогда было просто выжить. Врачи сразу сообщили, даже если пациент выкарабкается, ходить он не будет. Когда опасность миновала — последовала долгая реабилитация. Андрей восстанавливался много лет. Ему помог спорт, которым он занимался с детства. Сейчас он — чемпион мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, призер чемпионатов Европы, победитель и призер Кубков мира, многократный чемпион России.

Ольга и Андрей Кожемякины Андрей-Кожемякин/facebook.com

С женой Ольгой Андрей познакомился в общей компании. На первой встрече будущая супруга отнеслась к нему нейтрально. Её друг детства также передвигался на коляске. Для девушки это не было диковинкой. Первое впечатление — обычный мужчина. Андрей же признаётся, что Ольга сразу запала ему в душу. Он долго добивался её расположения, приглашал на свидания, дарил цветы. Только после 4-х лет регулярного общения молодые люди стали жить вместе, еще через год — поженились.

У меня не было людей, кто отговаривал от брака. Потому что Андрей зарекомендовал себя как человек, на которого можно положиться. Который в трудную минуту подставит свое плечо, который любит тебя, который уважает тебя и твоих близких, — рассказала NEWS.ru Ольга.

Отговаривал? Даже не посмели, зная меня и мой характер. Если уж взялся за что-то, то вперёд! К полной победе, — добавил Андрей.

Хотя первое время мужчине было неловко выходить в люди с красавицей-женой. Как рассказала Ольга, однажды, супруг её огорошил вопросом: не стыдно ли ей будет идти с ним магазин. Ведь он на коляске, а она — на двух ногах, что же скажут люди.

Я помню тогда оторопела, даже не поняла суть вопроса. Почему мне должно быть стыдно. Мне наоборот, не стыдно. Я же знаю тебя как человека. И горжусь тобой. Так и ответила, — сообщила она.

Ольга и Андрей Кожемякины Андрей-Кожемякин/facebook.com

Андрей Кожемякин признается, что помимо ума и красоты ценит в супруге её храбрость — «на такой шаг не любая отважится». Ольга считает, что никакого подвига она не совершила. Просто полюбила достойного человека и вышла за него замуж.

Андрей полностью обеспечивает семью, Ольга же пока не работает. Занимается воспитанием 7-летней дочери. Супруга Андрея сообщает, что всегда к нему относилась, как к обычному человеку. Просто при передвижении в пространстве он не использует ноги. Все люди разные, и это прекрасно.

«Я не какая-то там обуза» История Дмитрия и Натальи Самохваловых из Санкт-Петербурга:

В 2008 году жизнь Дмитрия Самохвалова резко изменилась. Ранение во время выполнения боевой задачи в Южной Осетии лишило его зрения. Врачи оказались бессильны. Девушка, которая ждала его из армии, тут же объявила о разрыве. Наступило время одиночества и адаптации к новой реальности.

Меня тогда поддерживало большое количество людей, подбадривали словами, приводили примеры людей, добившихся больших успехов, не имея зрения. Это всё помогало мне поверить в себя и не сдаваться, — рассказал Дмитрий NEWS.ru.

Свою реабилитацию Дмитрий начал с Санкт-Петербургского центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Там он изучал все инструменты, которые доступны для слепого. Освоил шрифт брайля, научился пользоваться специальными компьютерными программами и без сопровождения передвигаться по городу. После чего выучился на массажиста и открыл частную практику. Работал и параллельно получал высшее образование по направлению «физкультура и спорт». Сейчас Дмитрий — профессиональный спортсмен. Имеет призовые места на чемпионатах России по самбо и дзюдо для слабовидящих.

С женой Натальей Дмитрий познакомился 5 лет назад на турбазе в Ленинградской области. В первый же вечер молодые люди проговорили несколько вечеров. У них нашлось много общих тем. Оказалось, что Наталья тоже любит спорт и активный отдых. Незрячий мужчина признаётся, что сразу почувствовал энергетику своей собеседницы. Наталья ему показалась доброй, умной и порядочной девушкой. Когда люди слепнут, у них обостряется интуиция, начинаешь лучше «чувствовать» окружающих, утверждает Андрей.

Когда вернулись с базы, Дмитрий сразу пригласил новую знакомую на свидание. Отношения развивались быстро, мужчина сделал предложение своей возлюбленной, она согласилась.

Со стороны её окружения, в том числе родителей возражений не было. Я сразу поставил себя так, что я не какая-то там обуза. Я — самостоятельный человек. Беру дела в свои руки и готов содержать семью, — сообщил Дмитрий.

Вскоре после свадьбы у пары родились близнецы. По словам Дмитрия, когда он стал отцом, сразу поставил себе цель — максимально заботиться о мальчиках, оказывая посильную помощь жене. Купание, переодевание, кормление — с этими задачами молодой отец успешно справляется. Дмитрий пока не решается только на прогулки с сыновьями. Уследить за 2-х летними детьми на улице сложно даже зрячему родителю. Несмотря на инвалидность, мужчина обеспечивает семью, жена пока находится в декретном отпуске.

Дмитрий и Наталья Самохваловы Личный архив

Дмитрий убеждён — если супруги подходят для другу по характеру, у них похожий взгляд на мир, то инвалидность одного из них — не помеха. Главное, человеку с ограниченными возможностями стремиться стать максимально самостоятельным и ответственными. Особенно, если это мужчина.

Психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова:

Можно предположить, что среди здоровых людей, заключающих браки с инвалидами, женщин больше, хотя точная статистика мне неизвестна. Женщины просто чаще находятся в роли спасателя и руководствуются каким-то альтруистическими мотивами вступая в брак. Мужчины так делают реже. Они чаще ориентированы на красоту женщин и её здоровье.

Когда девушка выходит замуж за инвалида, нужно смотреть, что она в итоге получает. Очень сильно это зависит от «ценности» самого человека с ограниченными возможностями. Если она выше физических неудобств, которые он доставляет, то выбор будет сделан в пользу такого брака. Например, физик Стивен Хокинг, который был прикован к инвалидной коляске был два раза женат. Я не думаю, что его супруги очень пожалели, что вышли за него замуж. Ведь ценность этого человека была безусловно высока. Если женщина получает от этих отношений что-то ценное, то в инвалидности супруга нет никакой проблемы. Проблемы начинаются тогда, когда личность не важна, а важно лишь то, что человек —инвалид. Когда женщина без физических недостатков специально ищет человека с ограниченными возможностями — это нездоровая история. Это делается, чтобы доказать окружающим, что она хорошая, спасительница. Выделить себя толпы. Некий способ самоутверждения. Такие женщины тоже есть. В этих отношениях может быть некомфортно супругу с инвалидностью. Ведь его изначально рассматривают не как ценного человека, а как способ самоутверждения. В целом у таких отношений есть огромный плюс с точки зрения общественного блага. Даже преследуя личные цели, женщина делает хорошее дело. Популяризируя такие браки в обществе, мы «поднимаем» тему инклюзивности. Я бы таких людей поддерживала.