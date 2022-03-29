Турция объявила о повышенной готовности из-за угроза дрейфа мин

Турция объявила о приведении тральщиков и патрульных самолётов в режим повышенной готовности, из-за угроз приближающихся мин в Чёрном море, заявил министр обороны Хулуси Акар. Глава военного ведомства подчеркнул, что турецкая сторона получила оповещения о надвигающейся угрозе, в связи с чем военным пришлось принять соответствующие меры, сообщили в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте МО Турции.
Наши корабли и самолеты морского патрулирования находятся в состоянии боевой готовности. Каждое полученное уведомление оценивается, и в зависимости от них принимаются необходимые меры. Обнаруженные мины безопасно уничтожаются моментально, — сказано в заявлении министра.
Отметим, что Акар не стал называть количество мин, которое подорвали.
Есть противоречивые заявления по этому поводу. Мы приняли необходимые меры предосторожности и продолжаем их принимать, — подчеркнул министр.
Ранее 28 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о сохранении угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин у побережья причерноморских государств. Мизинцев отметил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.