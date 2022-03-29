Турция объявила о повышенной готовности из-за угроза дрейфа мин

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Основные задачи специальной военной операции на Украине в целом выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, добавив, что армии Украины нанесён существенный урон. Его слова приводит РИА Новости.

В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса,...