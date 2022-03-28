В Минобороны предупредили об угрозе дрейфа украинских мин в Чёрном море

У побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит РИА Новости. Мизинцев отметил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

В проливе Босфор, а также в Чёрном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали, — сообщил военный.

Он также уточнил, что РФ принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

27 марта гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфорский пролив предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что это мина старого образца. Её нейтрализовали. В связи с произошедшим Турция провела переговоры с представителями России и Украины. После инцидента в регионе стали дежурить тральщики ВМС Турции.