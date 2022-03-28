Капитан запаса оценил опасность мин в Чёрном море для гражданских судов

Попавшие в Чёрное море подводные мины опасны для гражданских судов, а на разминирование дрейфующих снарядов могут уйти годы, считает ответственный редактор «Независимого военного обозрения» капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. Он подчеркнул, что отследить такие мины могут только военные корабли, а разминировать их невозможно, пишет Lenta.ru.

Их нельзя разминировать, их можно только уничтожить. Опасность для гражданского судоходства это представляет абсолютную. Если мы говорим про военных моряков, то при каждом выходе в море отрабатывается борьба с минной опасностью, на корабле постоянно следят за обстановкой вокруг и могут вовремя обнаружить и принять меры для уничтожения такого объекта. На гражданских судах такой опции нет, экипаж идет просто по GPS и следит только за тем, чтобы на пересечении курса не оказалось другого судна. Вероятность нарваться на мину у гражданского судна выше, чем у военного, — пояснил Литовкин.

По его мнению, если выяснить, сколько мин попало в Чёрное море, от них частично можно будет избавиться. Он порекомендовал патрульным и береговым службам внимательно следить за обстановкой. Литовкин отметил, что зная скорость и направление течения, можно приблизительно рассчитать, когда снаряд появится в зоне ответственности указанных служб.

Накануне гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфорский пролив предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что это мина старого образца. Её нейтрализовали. В связи с произошедшим Турция провела переговоры с представителями России и Украины. После инцидента в регионе стали дежурить тральщики ВМС Турции.