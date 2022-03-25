18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Минобороны Турции: в Босфоре нейтрализовали объект, напоминающий мину

Star: в Босфорском проливе обнаружили похожий на мину предмет
12:47, 26 марта 2022
Минобороны Турции: в Босфоре нейтрализовали объект, напоминающий мину
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

У входа в Босфорский пролив обнаружили похожий на мину предмет, пишет турецкая газета Star. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации этого объекта.

Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив. Командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину, — говорится в статье.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео