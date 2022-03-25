Минобороны Турции: в Босфоре нейтрализовали объект, напоминающий мину

Санкции западных стран против Москвы могут стать причиной серьёзных и болезненных изменений в мировой финансовой системе, пишет Foreign Affairs. Отмечается, что ранее Запад не вводил подобные масштабные рестрикции против такого крупного государства, как Россия. В американском издании подчёркивают, что эпоха безболезненных санкций ушла в прошлое и миру придётся столкнуться с тяжёлыми и непредсказуемыми последствиями, которые способны перевернуть существующий порядок.

Западные руководители привыкли применять санкции против небольших стран, зная, что издержки для них самих будут незначительными. Поэтому у них мало опыта и реального понимания последствий от по-настоящему суровых мер, которые...