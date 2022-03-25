Минобороны Турции: в Босфоре нейтрализовали объект, напоминающий мину
Star: в Босфорском проливе обнаружили похожий на мину предмет
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
12:47, 26 марта 2022
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У входа в Босфорский пролив обнаружили похожий на мину предмет, пишет турецкая газета Star. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации этого объекта.
Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив. Командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину, — говорится в статье.
В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.