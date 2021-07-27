Карина Мишулина назвала причину двух неудачных замужеств

41-летняя актриса Карина Мишулина в интервью для YouTube-шоу Валерии «Почему я?» рассказала, что два её брака распались из-за чрезмерной любови родителей.

Да, слава богу, это не дало мне разнузданности и наглости. Взамен этого пришло какое-то заторможенное развитие и инфантильность. Я и выглядела лет до 30 на 18, — высказалась Карина об опеке родителей.

Карина Мишулина — дочь знаменитого советского актёра Спартака Мишулина (1926–2005) и Валентины Мишулиной. По словам артистки, родители очень любили её и изо всех сил пытались оградить единственную дочь от проблем и неприятностей. По мнению актрисы, подобное воспитание послужило причиной многих совершённых Кариной ошибок, в том числе двух неудачных замужеств.

Первым супругом Мишулиной стал актёр Олег Жуков, который был старше невесты на 15 лет. Несмотря на то что родители возражали против их отношений, актриса всё-таки тайно расписалась с возлюбленным, однако брак просуществовал недолго. От Жукова артистка родила дочь Кристину, экс-супруг после развода перестал общаться с бывшей женой и даже не платил алименты.

Второй брак Мишулиной также просуществовал недолго: избранником Карины стал продюсер Владимир Мельников. На этот раз разница в возрасте между женихом и невестой составляла больше 20 лет. От второго мужа актриса родила ещё одну девочку, Полину, но, несмотря на это, брак вскоре распался. Мельников повторил судьбу Жукова, оборвав все связи с бывшей женой и отказавшись платить алименты.

Сейчас Мишулина уже шесть лет пребывает в счастливых отношениях с третьим мужем, математиком Иваном Коробовым, общих детей у пары пока нет.

Ранее артистке удалось выиграть суд у Тимура Еремеева и Эдуарда Сорокина, объявивших себя наследниками Спартака Мишулина.