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03 июля 2025 в 19:11

Свинина по-азиатски: хрустящие кусочки в кисло-сладком соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить домашних ресторанным блюдом без лишних хлопот? Этот рецепт свинины в кисло-сладком соусе — настоящая палочка-выручалочка! Готовится быстро, а результат получается просто волшебным.

Нежные кусочки мяса в хрустящей крахмальной корочке, яркие овощи и пикантный соус — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально с рисом или лапшой!

Ингредиенты

  • 400 г свинины
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. уксуса
  • 3 ст. л. крахмала
  • 5 см имбиря
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. кунжута

Свинину режем брусочками, маринуем в смеси крахмала, соевого соуса и воды 15 минут. Тем временем шинкуем морковь соломкой, лук — перьями, перец — полосками.

Обжариваем мясо порциями по 30 секунд с каждой стороны — должна появиться хрустящая корочка. Затем пассеруем овощи 5 минут.

Смешиваем томатную пасту, соевый соус, уксус, тёртый имбирь и чеснок — это основа нашего соуса. Добавляем к овощам, кладем мясо и прогреваем 5 минут.

Перед подачей посыпаем кунжутом. Получается невероятно ароматно, сочно и вкусно — пальчики оближешь!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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