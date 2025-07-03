Свинина по-азиатски: хрустящие кусочки в кисло-сладком соусе

Хотите удивить домашних ресторанным блюдом без лишних хлопот? Этот рецепт свинины в кисло-сладком соусе — настоящая палочка-выручалочка! Готовится быстро, а результат получается просто волшебным.
Нежные кусочки мяса в хрустящей крахмальной корочке, яркие овощи и пикантный соус — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально с рисом или лапшой!
Ингредиенты
- 400 г свинины
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- 1 луковица
- 3 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 ст. л. уксуса
- 3 ст. л. крахмала
- 5 см имбиря
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. кунжута
Свинину режем брусочками, маринуем в смеси крахмала, соевого соуса и воды 15 минут. Тем временем шинкуем морковь соломкой, лук — перьями, перец — полосками.
Обжариваем мясо порциями по 30 секунд с каждой стороны — должна появиться хрустящая корочка. Затем пассеруем овощи 5 минут.
Смешиваем томатную пасту, соевый соус, уксус, тёртый имбирь и чеснок — это основа нашего соуса. Добавляем к овощам, кладем мясо и прогреваем 5 минут.
Перед подачей посыпаем кунжутом. Получается невероятно ароматно, сочно и вкусно — пальчики оближешь!
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