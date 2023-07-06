Свидетель по делу об убийстве в Чечне стал обвиняемым и получил срок Суд в Чечне приговорил таксиста Омарова к восьми годам и двум месяцам тюрьмы за убийство

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Суд в Чечне приговорил таксиста из Грозного Саида Омарова к восьми годам и двум месяцам колонии по обвинению в убийстве заведующего аптекой Алексея Кардашова, сообщается в Telegram-канале организации «Команда против пыток». Как напомнили в организации, изначально Омаров проходил главным свидетелем по делу о похищении мужчины и давал показания против сотрудников силовых ведомств, однако позднее он дал признательное показание против себя.

Юрист «Команды против пыток» Екатерина Ванслова, представляющая интересы матери Кардашова, заявила, что не верит в причастность Омарова к убийству мужчины, а на скамье подсудимых должны находиться другие люди. Она пообещала обжаловать приговор.

Мы будем обжаловать этот приговор, как и приговор экс-сотрудникам Росгвардии. Доказательства виновности Омарова вызывают большие сомнения. Я глубоко убеждена, что в этом деле на скамье подсудимых должны находиться и другие люди, а именно должностные лица, которым удалось уйти от обвинений в похищении Алексея и хищении его автомобиля и денег, — сказала адвокат.

Экс-росгвардейцы Аслан Дукаев и Бекхан Абдурашидов ранее получили два года заключения условно. Их признали виновными в незаконном задержании в 2017 году владельца аптеки Алексея Кардашова, которого до сих пор не нашли.