Экс-росгвардейцы избежали наказания за похищение человека Бывшие росгвардейцы в Чечне получили условные сроки по делу о похищении человека

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Экс-росгвардейцы Аслан Дукаев и Бекхан Абдурашидов получили два года заключения условно каждый по делу о похищении человека, сообщает «Команда против пыток». Их признали виновными в незаконном задержании владельца аптеки Алексея Кардашова в 2017 году, которого до сих пор не нашли. Из обвинения исключили статью о похищении, силовиков осудили за превышение должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, Кардашова задержали по подозрению в незаконном сбыте сильнодействующего препарата и вывезли из Дагестана в Чечню. Его машину украли, а с карты были сняты все деньги. В 2019 году в розыск по делу объявили четверых сотрудников правоохранительных органов.

Глава северокавказского филиала «Команды против пыток» Екатерина Ванслова выразила несогласие с приговором Дукаеву и Абдурашидову.

Мы категорически не согласны с приговором суда, по которому Абдурашидов и Дукаев признаются виновными только в превышении должностных полномочий. Дело должно быть направлено на дополнительное расследование, в противном случае такого рода приговоры подвергают общество опасности вновь оказаться один на один с этими сотрудниками, — сказала она.

Правозащитники будут обжаловать приговор.

В апреле у юристов «Команда против пыток» прошли обыски, их допросили об уголовном деле в Северной Осетии. Руководитель направления общественных расследований организации Олег Хабибрахманов заявил, что силовики используют дело для давления «на одну из немногих правозащитных организаций, которые продолжают работать в РФ».