Стало известно, чем закончились обыски у «Команды против пыток» У замдиректора «Команды против пыток» Садовской изъяли ноутбук, телефон и патроны

Фото: t.me/no_torture

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму завершили обыски у трех юристов «Команды против пыток» (КПП) в Нижнем Новгороде и в офисе организации, сообщили ее представители в Telegram-канале. У замдиректора КПП Ольги Садовской изъяли ноутбук, телефон и 80 охотничьих патронов ее бывшего мужа.

Юристов допросили об уголовном деле в Северной Осетии, связанном с пытками. Руководитель направления общественных расследований организации Олег Хабибрахманов считает, что силовики используют дело для давления «на одну из немногих правозащитных организаций, которые продолжают работать в РФ».

Что касается найденных патронов, то их бывший супруг Садовской приобрел, так как является охотником.

По поводу патронов — это патроны бывшего супруга Ольги Садовской, он охотник. Никакой 222-й (ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». — NEWS.ru) там, конечно нет, — объяснили в «Команде против пыток».

Об обысках стало известно утром. Двери в офис вскрывали сотрудники МЧС. «Команда против пыток» ведет дела, связанные с превышением должностных полномочий правоохранителями и сотрудниками ФСИН.