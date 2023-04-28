У нескольких юристов «Команды против пыток» проходят обыски В Нижнем Новгороде полицейские проводят обыски у членов «Команды против пыток»

Фото: no_torture/t.me

В офис приехали сотрудники МЧС для вскрытия дверей

Правозащитная организация «Команда против пыток», оказывающая юридическую помощь пострадавшим от насилия со стороны силовиков, сообщила в Telegram-канале об обысках у нескольких своих юристов в Нижнем Новгороде. Также силовики в штатском сейчас находятся возле нижегородского офиса организации. В 10:40 к зданию подъехали сотрудники МЧС для вскрытия дверей офиса.

Сегодня в 7 утра сотрудники уголовного розыска пришли с обыском на домашний адрес к юристам «Команды против пыток» в Нижнем Новгороде, среди них Ольга Садовская. Сейчас полицейские собрались около нижегородского офиса КПП, — сообщает организация.

«Команда против пыток» ведет дела, связанные с превышением должностных полномочий среди правоохранителей и сотрудников ФСИН.

Ранее в Мурманске силовики пришли с обыском к местным журналистам издания «Арктический обозреватель». У сотрудников изъяли все электронные носители, включая компьютеры и смартфоны. Обыски прошли после заявления местного чиновника, который пожаловался на материалы, выходящие в издании.

В апреле Федеральная служба исполнения наказаний подготовила законопроект, требующий от общественных наблюдательных комиссий уведомлять о своем визите в следственные изоляторы за двое суток. Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что этот закон фактически сделает работу правозащитной службы бесполезной.