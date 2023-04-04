Инициатива ФСИН может оставить заключенных без правозащитников ФСИН просит обязать членов ОНК уведомлять о визитах в СИЗО за 48 часов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний подготовила законопроект, требующий от Общественных наблюдательных комиссий уведомлять о своем визите в следственные изоляторы за двое суток. Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил в комментарии «Интерфаксу», что этот закон фактически сделает работу правозащитной службы бесполезной.

Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены, — заявил Волков.

По словам Волкова, такая мера станет «началом конца института, который строился 15 лет». Против проекта выступили уже более 50 членов ОНК.

Осень 2022 года из состава ОНК была исключена журналистка Ева Меркачева. Она обратила внимание на то, что в обновленную комиссию не прошел ни один журналист, а также отбор не прошли многие уважаемые правозащитники. Занимающаяся темой прав заключенных журналистка назвала такое обновление состава комиссии «стерильной зачисткой». В свою очередь, ответсек московской ОНК Алексей Мельников назвал исключение журналистов из комиссии в Москве верным решением, уточнив, что многие из них «вели себя очень некорректно, некрасиво и бессовестно по отношению к заключенным».