В Мурманске чиновник нажаловался на журналистов, и к ним пришли с обысками У журналистов мурманского издания «Арктический обозреватель» прошли обыски

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

У журналистов мурманского издания «Арктический обозреватель» Вячеслава Городецкого и Дмитрия Артеменко прошли обыски, об этом авторы сообщили в Telegram-канале своего СМИ. По их словам, поводом для прихода полиции стала жалоба местного чиновника на одну из публикаций издания. У журналистов изъяли все электронные носители, включая компьютеры и смартфоны. Они пообещали оспорить действия полицейских в суде.

Сегодня утром в квартирах журналистов «Арктического обозревателя» Вячеслава Городецкого и Дмитрия Артеменко были произведены обыски с изъятием компьютеров и цифровых носителей. В том числе были изъяты мобильные телефоны, — написал Городецкий.

Он подчеркнул, что вместе с коллегой дал подписку о неразглашении, из-за чего не может раскрыть детали дела. Журналист пообещал в ближайшее время возобновить деятельность издания.

Ранее на журналиста Романа Иванова из Королева завели три дела за посты в Telegram. По словам его жены, силовики выломали дверь в квартиру, обыскали ее и увезли мужа. Сообщается, что вошедшие были с глушилками связи, поэтому сразу связаться с адвокатами или родственниками семья не смогла.