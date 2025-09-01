День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 07:00

Свекла «Пиканта» — яркая закуска на зиму! Невероятно вкусная закатка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свекла «Пиканта» — яркая закуска на зиму! Эта ароматная заготовка из свеклы с овощами станет идеальной парой к мясу, кашам или просто как самостоятельная закуска. Благодаря удачному сочетанию сладкой свеклы, сочных томатов и пряного чеснока вы получите насыщенный вкус с приятной кислинкой.

Ингредиенты

  • Свекла — 2 кг
  • Болгарский перец — 250 г
  • Помидоры — 750 г
  • Лук репчатый — 250 г
  • Чеснок — 100 г
  • Соль — 30 г
  • Сахар — 100 г
  • Масло растительное — 250 мл
  • Уксус 9% — 75 мл

Приготовление

  1. Свеклу натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте кружочками, перец и лук — полукольцами, чеснок измельчите. В разогретое масло выложите лук и слегка обжарьте до прозрачности. Добавьте помидоры и тушите 5 минут. Затем положите болгарский перец, доведите до кипения и влейте уксус.
  2. Сразу добавьте натертую свеклу, соль и сахар. Тщательно перемешайте и тушите на среднем огне 30–40 минут, периодически помешивая. В конце приготовления добавьте чеснок, прогрейте 2–3 минуты и сразу разложите по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

