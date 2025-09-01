Свекла «Пиканта» — яркая закуска на зиму! Невероятно вкусная закатка

Свекла «Пиканта» — яркая закуска на зиму! Эта ароматная заготовка из свеклы с овощами станет идеальной парой к мясу, кашам или просто как самостоятельная закуска. Благодаря удачному сочетанию сладкой свеклы, сочных томатов и пряного чеснока вы получите насыщенный вкус с приятной кислинкой.

Ингредиенты

Свекла — 2 кг

Болгарский перец — 250 г

Помидоры — 750 г

Лук репчатый — 250 г

Чеснок — 100 г

Соль — 30 г

Сахар — 100 г

Масло растительное — 250 мл

Уксус 9% — 75 мл

Приготовление

Свеклу натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте кружочками, перец и лук — полукольцами, чеснок измельчите. В разогретое масло выложите лук и слегка обжарьте до прозрачности. Добавьте помидоры и тушите 5 минут. Затем положите болгарский перец, доведите до кипения и влейте уксус. Сразу добавьте натертую свеклу, соль и сахар. Тщательно перемешайте и тушите на среднем огне 30–40 минут, периодически помешивая. В конце приготовления добавьте чеснок, прогрейте 2–3 минуты и сразу разложите по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

