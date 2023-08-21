Сушеные фрукты: заготавливаем полезное лакомство Рассказываем, как заготовить самые вкусные и полезные сушеные фрукты и как их хранить

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Сушеные фрукты и ягоды

Сушеные фрукты и ягоды — прекрасная замена привычным сладостям, которая позволяет с пользой для здоровья восполнить энергию. Кроме того, сухофрукты намного удобнее брать с собой в качестве перекуса, чем оригиналы плодов. Рассказываем о пользе сушеных даров природы, о способах сушки, а также предлагаем самые вкусные рецепты.

Самое важное о пользе сушеных фруктов

В сушеных фруктах содержится примерно в 3,5 раза больше клетчатки и питательных веществ, чем в свежих. Факты о пользе обезвоженных фруктов:

После испарения влаги в продукте увеличивается концентрация минералов, таких как магний и калиевая соль. Они положительно сказываются на мышечных сокращениях.

Сухофрукты содержат антиоксиданты, которые предупреждают появление сердечно-сосудистых заболеваний и повышают иммунную защиту организма.

Фруктоза, содержащаяся в сухофруктах, увеличивает уровень сахара в крови постепенно, что исключает резкий скачок инсулина.

Сухофрукты помогают пищеварению, так как стимулируется выделение желудочного сока, замедляется развитие процессов брожения в кишечнике, активизируется перистальтика.

Несмотря на огромную пользу, диетологи рекомендуют употреблять сушеные фрукты не более 300 г в сутки. Это связано с тем, что в них достаточно высокое содержание сахара и калорий. Размер сухофруктов значительно меньше, чем свежие оригиналы, они почти невесомы, что позволяет съедать намного больше, чем нужно. Лучше, если рекомендуемый объем вы раздробите на несколько частей и «растянете» во времени.

Сушим фрукты в домашних условиях: какие фрукты и ягоды можно сушить

Для сушки подойдут зрелые плоды, имеющие плотную мякоть. В сушеном виде можно лакомиться абрикосами, яблоками, грушами, дыней, ананасом, киви, финиками, сливой, виноградом, инжиром, бананами, вишней, клюквой, клубникой, черникой и многими другими ягодами и фруктами.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru Сушеные фрукты в домашних условиях

Главное, чтобы плоды были зрелыми, так в сушеном фрукте сохранится весь аромат, а также без признаков начинающегося гниения, иначе сухофрукт тоже будет портиться.

Советы для этапа подготовки фруктов к сушке:

Тщательно помойте и обсушите плоды с помощью бумажных салфеток или полотенец.

Удалите семена, косточки, листья.

С ананаса, киви, кокоса, банана, папайи, манго нужно снять кожицу.

Нарежьте фрукты. Нарезка может иметь форму тонких пластинок, долек толщиной до 6 мм, также можно нарезать кубиками. Главное, чтобы толщина всех кусочков была одинаковой.

Абрикосы, вишню, виноград, смородину и сливу можно просто разрезать пополам.

Подготовка фруктов: замачивание и бланшировка

Такой вид обработки немного усложняет процесс заготовки сушеных фруктов в домашних условиях и требуется не всегда, но польза от этого этапа все же есть:

Сохранение цвета.

Сохранение качества волокон.

Снижение потери питательных веществ в процессе сушки.

С помощью замачивания удается предотвратить окисление продукта. Рассказываем, какие бывают способы:

С помощью пищевого бисульфита натрия. Разведите 1,5 ч. л. вещества в 4 л воды. Согласно инструкции нужно будет опустить в раствор нарезанные фрукты, затем вынуть, промыть и приступить к сушке.

С помощью аскорбиновой и лимонной кислоты. Используют 2 ст. л. порошка кислоты на 1 л воды. Продукты замачивают в растворе на пару минут.

С помощью фруктового сока. Натуральный сок из ананаса, лимона или лайма является природным антиоксидантом и подходит для замачивания, однако может изменить вкус готовых сухофруктов. Смешивают 1 ст. сока с 1 л воды, замачивая кусочки на 10 мин.

С помощью меда. Сухие фрукты будут сладкими, но и более калорийными. 1 ст. сахара растворяют в 3 ст. горячей воды, затем добавляют 1 ст. меда. Нарезанные фрукты нужно замочить в этом сиропе, затем вынуть шумовкой и хорошо процедить.

Метод бланширования используют для ягод и фруктов с толстой кожицей (слива, черника, виноград и другие). Принцип способа в том, что в кипятке кожица трескается, поэтому дальнейший процесс обезвоживания происходит намного быстрее. Бланшировать можно на пару, но чаще всего хозяйки используют метод кипячения.

Для этого потребуется большая кастрюля, наполовину наполненная водой. Фрукты нужно поместить в доведенную до кипения воду на 2-3 минуты, затем вынуть и охладить в холодной воде, высушить при помощи полотенец.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru Сушеные фрукты

Сушеные фрукты в сушилке

Приступаем непосредственно к самому этапу сушки. Проще всего это делать в специальном устройстве — дегидраторе или сушилке. Принцип работы простой: фрукты находятся под воздействием нагревательного элемента с оптимальной температурой нагрева, а также притоком свежего воздуха при наличии вентилятора в конструкции сушилки. Нарезанные плоды размещаются на лотках сушилки и равномерно высыхают.

Преимущества такого способа приготовления сушеных фруктов:

Сушилки обладают высокой производительностью. Продукты высыхают быстро, а за один раз в прибор можно заложить до нескольких килограммов фруктов и ягод.

Качественная продукция. В сушеных ломтиках сохраняется максимум витаминов и микроэлементов, они не портятся, не подвержены воздействию плесени, защищены от пыли.

Универсальное использование. В сушилке можно заготавливать не только смесь сушеных фруктов, но также и овощи, грибы, мясо и другие продукты.

Экономия и простота. С помощью сушилки, которая, кстати говоря, не потребляет много электроэнергии, можно заготовить продуктов на целый год, при этом не нужно выделять столько места для хранения, как, например, для банок с консервированными овощами и ягодами.

Альтернативные способы сушки фруктов

Самый старый и довольно трудоемкий метод — сушка плодов на солнце. Такие сухофрукты сохраняют витамины и минералы, однако нужно постараться, чтобы получить полезный продукт. Во-первых, нужно обезопасить подготовленное сырье от насекомых, домашних животных, пыли и грязи, при этом обеспечить доступ воздуха к нарезанным фруктам. Во-вторых, в течение всего времени сушки (а это не менее двух недель) нужно перемешивать кусочки и перебирать массу, проверяя на наличие испорченных ломтиков.

Сушка в духовке — еще один популярный и удобный метод. При таком способе обезвоживания за счет выставления оптимальной температуры и циркуляции воздуха плоды сушатся равномерно и становятся слегка хрустящими. Однако здесь тоже потребуется терпение и внимание хозяйки, ведь главное — не пересушить и не допустить подгорания.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru Смесь сушеных фруктов

Температура нагрева должна быть не более 50–70 °C. Дверца духового шкафа должна оставаться приоткрытой, чтобы исключить появление конденсата, который будет размягчать сырье. Ломтики фруктов располагают равномерно, лучше всего раскладывать их не на противень, а на решетку, чтобы снизу воздух тоже поступал. Разложить кусочки нужно на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они не слипались и просушились равномерно.

Время обезвоживания продуктов в духовке зависит от размера и толщины ломтиков, а также от самого продукта. Например, яблокам, грушам и сливе нужно будет находиться в духовке до 10 часов, а винограду и абрикосам будет достаточно 2 часов.

Правила хранения сушеных фруктов

Как хранить сушеные фрукты с сохранением максимальной пользы? Вот несколько правил:

Хранить не дольше 1 года. Именно в течение этого срока продукт максимально полезен.

После сушки нужно поместить готовую продукцию в сухое прохладное место.

Соблюдать правила сортировки. Каждый сухофрукт имеет свой индекс влажности. Нельзя хранить сухие, ломкие продукты, такие как сушеный банан или инжир, с более влажными (например, чернослив, абрикос, вишня), иначе сухие фрукты начнут портиться.

Используйте стеклянную или керамическую посуду для хранения. Также подойдут холщовые мешочки, бумажные пакеты. Использование пластиковых контейнеров тоже допустимо.

Самые вкусные рецепты сушеных фруктов

Клубника. Ягоды нужно хорошо помыть, очистить и нарезать пластинками. Положить на листы сушилки и сушить до 6–8 часов.

Абрикос. Из созревших абрикосов получится вкусная и полезная курага. Плоды нужно помыть, просушить, разрезать пополам и удалить косточки. Поместить на лист сушилки разрезом вверх. Сушить от 12 до 24 часов при температуре 60 °С.

Апельсины. Этот фрукт легко пересушить, поэтому к заготовке следует отнестись внимательнее, особенно при сушке в духовке. Лучше всего сушить в дегидраторе. Апельсин нужно нарезать дольками и разложить на поддонах. Сушить до нужного состояния при температуре не более 50 °С и проверять каждые 2-3 часа.

Банан. Оптимальная форма для сушки этого фрукта — кружочки. Чтобы легче было нарезать бананы, предварительно подержите их в холодильнике. Затем нарезанный фрукт нужно обработать при помощи аскорбиновой кислоты или другим методом, которые описаны выше, для предотвращения потемнения. После помещения кусочков в сушилку им потребуется 2-3 часа, чтобы высохнуть до хрустящего состояния.

Ананас. Фрукт нужно очистить, удалить глазки, нарезать ломтиками толщиной 5-6 мм и разложить в сушилке так, чтобы ломтики не соприкасались. Сушить при температуре 60–70 °С.

Киви. Этот фрукт отлично сохраняет насыщенность вкуса. Кружочки киви сушатся при температуре 60 °С в течение 6–12 часов.

Дыня. Хоть этот плод считается овощем, а некоторыми ботаниками даже определяется в класс ягод, расскажем рецепт и о нем. Не так важно его название, когда плод имеет изумительный вкус, который сохраняется после процесса обезвоживания. Сушить дыню можно тонкими ломтиками или кусочками толщиной 5-6 мм, в зависимости от того, какой жесткости кусочки хотите получить. Сушится плод при температуре 60 °С, а время сушки может достигать 18 часов.

Клюква. Для заготовки этих невероятно полезных ягод потребуется предварительная обработка, чтобы вывести часть сока. Для этого нужно заморозить ягоды в морозилке, после чего поместить их на 30 секунд в кипящую воду. Затем сразу переложите клюкву в холодную воду, и ягоды лопнут. Сушить ягоды нужно будет 20–22 часов, но не более, иначе клюква потеряет вкус.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru Сушеные фрукты в сушилке

Рецепты сушеных фруктов не сильно отличаются друг от друга, ведь принцип заготовки всех фруктов, овощей и ягод довольно прост. А современная техника еще больше упрощает процесс, что позволяет запастись на зиму вкусным и полезным лакомством и использовать дары природы по максимуму.

Читайте также:

Готовим вкусные и простые закуски из баклажанов: 5 проверенных рецептов

Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Как вкусно приготовить соленые или малосольные огурцы: лучшие рецепты