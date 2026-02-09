Супчик из пачки малосольной рыбки: просто и вкусно — нежный сливочный обед за 20 минут

Если в холодильнике завалялась упаковка малосольной красной рыбы — не спешите делать только бутерброды. Из нее получается невероятно нежный, ароматный и сытный суп, который готовится буквально на раз-два. Без долгой варки, без сложных ингредиентов — идеальный вариант для быстрого домашнего обеда. Сливки делают вкус мягким, рыба — насыщенным, а овощи добавляют легкую сладость. Такой супчик нравится даже тем, кто обычно к рыбе относится спокойно.

Ингредиенты: малосольная красная рыба (лосось, форель, семга) — 250–300 г, картофель — 1 крупный клубень, морковь — 1 средняя, репчатый лук — 1 шт., сливки 10–20% — 100 мл, вода — 500 мл, сливочное масло — 20 г, лавровый лист — 1 шт., соль и черный перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Приготовление: лук нарезаем кубиками, морковь натираем на терке. В кастрюле растапливаем сливочное масло и слегка обжариваем овощи 2–3 минуты до мягкости. Добавляем нарезанный кубиками картофель, заливаем горячей водой и доводим до кипения. Варим до готовности картофеля. Малосольную рыбу нарезаем кусочками и отправляем в суп. Добавляем лавровый лист, при необходимости немного соли и перца. Варим 3–5 минут, чтобы рыба осталась нежной. Вливаем сливки, прогреваем еще пару минут и снимаем с огня. Даем супу настояться под крышкой 10 минут. Подаем горячим, посыпав свежей зеленью.

