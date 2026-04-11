Суп за полчаса, который всех удивляет: бросила в кастрюлю — и аромат разлетелся по дому

Иногда хочется чего-то простого, но вкусного, чтобы не тратить часы на бульон и сложные ингредиенты. Этот суп с горошком готовится быстро, а получается сытным, ароматным и необычным — идеальный вариант для буднего обеда или легкого ужина.

Ингредиенты:

плавленые сырки («Дружба» или аналог) — 2 шт.;

зеленый консервированный горошек — 1 банка;

морковь небольшая — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 3–4 шт.;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

зелень (свежая или сушеная) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Морковь натрите на мелкой терке, лук нарежьте кубиками и обжарьте в масле до легкой корочки. Залейте овощи 2,5 л воды, доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель и варите до мягкости. Сырки растворите в супе, варите 3–5 минут, затем добавьте соль, перец, чеснок и горошек, прогрейте еще 5 минут. В конце можно посыпать зеленью — суп получается ароматным, густым и очень вкусным.

