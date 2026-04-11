Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 17:45

Суп за полчаса, который всех удивляет: бросила в кастрюлю — и аромат разлетелся по дому

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется чего-то простого, но вкусного, чтобы не тратить часы на бульон и сложные ингредиенты. Этот суп с горошком готовится быстро, а получается сытным, ароматным и необычным — идеальный вариант для буднего обеда или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • плавленые сырки («Дружба» или аналог) — 2 шт.;
  • зеленый консервированный горошек — 1 банка;
  • морковь небольшая — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • картофель — 3–4 шт.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • зелень (свежая или сушеная) — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Морковь натрите на мелкой терке, лук нарежьте кубиками и обжарьте в масле до легкой корочки. Залейте овощи 2,5 л воды, доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель и варите до мягкости. Сырки растворите в супе, варите 3–5 минут, затем добавьте соль, перец, чеснок и горошек, прогрейте еще 5 минут. В конце можно посыпать зеленью — суп получается ароматным, густым и очень вкусным.

Ранее сообщалось, что, если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.