В России издадут новую книгу Прилепина

Новая книга Прилепина «Чужецарствие» выйдет в России в ближайшие месяцы

Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Писатель Захар Прилепин на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN заявил, что его новая книга «Чужецарствие» выйдет в России в ближайшие два-три месяца. По его словам, которые приводит РИА Новости, произведение будет посвящено противостоянию «правых» и «левых».

Я собрал новую книгу, она называется «Чужецарствие» и выйдет месяца через два-три, — сказал Прилепин.

Ранее сообщалось, что новый роман «Возвращение Синей Бороды» писателя Виктора Пелевина появится в продаже 23 апреля. Сюжет книги связан с резонансным делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В начале апреля гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сообщил, что книги могут подорожать из-за требований к возрастной маркировке. Он отметил, что издания с пометкой «18+» облагаются повышенным НДС, что увеличивает стоимость тиражей.

До этого профессор МГИМО Генри Сардарян заявил, что в книге главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» есть философский подтекст. Он подчеркнул, что это произведение нужно оценивать через призму наследия русских мыслителей.

