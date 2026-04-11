В России издадут новую книгу Прилепина Новая книга Прилепина «Чужецарствие» выйдет в России в ближайшие месяцы

Писатель Захар Прилепин на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN заявил, что его новая книга «Чужецарствие» выйдет в России в ближайшие два-три месяца. По его словам, которые приводит РИА Новости, произведение будет посвящено противостоянию «правых» и «левых».

Я собрал новую книгу, она называется «Чужецарствие» и выйдет месяца через два-три, — сказал Прилепин.

