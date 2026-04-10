Новый роман Виктора Пелевина будет посвящен делу Эпштейна

Новый роман «Возвращение Синей Бороды» писателя Виктора Пелевина появится в продаже 23 апреля, сообщил Telegram-канал издательской группы «Эксмо-АСТ». Сюжет книги связан с резонансным делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Издательство «Эксмо» нарушает многолетнюю традицию! Впервые за долгое время новый роман Виктора Пелевина — автора, который умеет объяснять настоящее и предвидеть будущее, — выходит весной, а не осенью. Книга «Возвращение Синей Бороды» поступит в продажу 23 апреля, — уточнили в издательстве.

Ранее сообщалось, что роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» включили в перечень изданий, запрещенных к распространению в Белоруссии. Он вышел в свет в 2016 году.

До этого роман Пелевина «Круть» вошел в короткий список X сезона всероссийской «Премии Читателя». В Российской государственной библиотеке для молодежи уточняли, что победителя определяли по анализу реального спроса на книги в библиотеках регионов России. В шорт-лист также вошли «Демон из Пустоши» Виктора Дашкевича, «Тоннель» Яны Вагнер и «Одсун» Алексея Варламова