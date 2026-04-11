Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами В Германии поезд с 600 пассажирами застрял на путях из-за обрушения провода

Поезд ICE с примерно 600 пассажирами застрял на путях у Виттенберга на востоке Германии после обрушения контактной сети, сообщает rbb24 со ссылкой на полицию и Deutsche Bahn. Движение на участке парализовало 11 апреля.

По предварительной информации, состав шел из Берлина в Лейпциг и остановился вскоре после пересечения границы Бранденбурга. Оборванный провод упал прямо на вагоны и выбил несколько окон. Осколки задели двух пассажиров, они получили легкие травмы.

Участок линии сейчас закрыт, поезда пустили в обход. Позже появилась информация, что из Лейпцига уже отправили резервный состав, который заберет пассажиров.

