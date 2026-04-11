11 апреля 2026 в 18:50

Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами

В Германии поезд с 600 пассажирами застрял на путях из-за обрушения провода

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
Поезд ICE с примерно 600 пассажирами застрял на путях у Виттенберга на востоке Германии после обрушения контактной сети, сообщает rbb24 со ссылкой на полицию и Deutsche Bahn. Движение на участке парализовало 11 апреля.

По предварительной информации, состав шел из Берлина в Лейпциг и остановился вскоре после пересечения границы Бранденбурга. Оборванный провод упал прямо на вагоны и выбил несколько окон. Осколки задели двух пассажиров, они получили легкие травмы.

Участок линии сейчас закрыт, поезда пустили в обход. Позже появилась информация, что из Лейпцига уже отправили резервный состав, который заберет пассажиров.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после схода трех грузовых вагонов с листовой сталью. Вечером 10 марта на погрузочно-выгрузочном пути станции Горячий Ключ во время перестановки 20 вагонов локомотивом три из них сошли с рельсов. Ущерб оценили в 1 млн рублей.

До этого полиция Нидерландов задержала не менее 15 человек после разгона активистов, перекрывших железнодорожную линию между Лентом и Элстом. Они остановили движение поездов в обоих направлениях.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

