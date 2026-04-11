Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 19:06

Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля

В Нидерландах задержали 15 человек после блокады железной дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Нидерландов задержала не менее 15 человек после разгона активистов, перекрывших железнодорожную линию между Лентом и Элстом, сообщает Omroep West. Они остановили движение поездов в обоих направлениях.

По словам представителя группы активистов, цель акции — финансово надавить на транспортные компании, чтобы те поддержали торговое и оружейное эмбарго против Израиля. Изначально на рельсах находились около 60 человек, при этом десятки из них приковали себя цепями.

Власти предложили участникам акции перейти на ближайшую парковку, однако те отказались. Тогда пришлось вмешаться спецотряду полиции, который буквально за час освободил железнодорожные пути.

Ранее в Тель-Авиве сотни жителей вышли на антивоенную акцию. В центре города звучали требования к властям остановить боевые действия. Акция была согласована заранее, однако прошла с нарушением ограничений службы гражданской обороны. Она запрещает собрания более 50 человек на открытой местности из-за риска атак. Участники акции держали плакаты с призывами ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Европа
Нидерланды
активисты
Израиль
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.