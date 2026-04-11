Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля

Полиция Нидерландов задержала не менее 15 человек после разгона активистов, перекрывших железнодорожную линию между Лентом и Элстом, сообщает Omroep West. Они остановили движение поездов в обоих направлениях.

По словам представителя группы активистов, цель акции — финансово надавить на транспортные компании, чтобы те поддержали торговое и оружейное эмбарго против Израиля. Изначально на рельсах находились около 60 человек, при этом десятки из них приковали себя цепями.

Власти предложили участникам акции перейти на ближайшую парковку, однако те отказались. Тогда пришлось вмешаться спецотряду полиции, который буквально за час освободил железнодорожные пути.

Ранее в Тель-Авиве сотни жителей вышли на антивоенную акцию. В центре города звучали требования к властям остановить боевые действия. Акция была согласована заранее, однако прошла с нарушением ограничений службы гражданской обороны. Она запрещает собрания более 50 человек на открытой местности из-за риска атак. Участники акции держали плакаты с призывами ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.