Теннисистка Андреева вышла в финал престижного турнира

Десятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала финалисткой турнира категории WTA 500 в Линце (Австрия), сообщает РИА Новости. Отмечается, что призовой фонд состязаний составляет €1 млн (90 млн рублей).

В полуфинале россиянка обошла 87-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 31 минуту. В решающей игре Андреевой предстоит встретиться с представляющей Австрию Анастасией Потаповой (97) или Донной Векич (104) из Хорватии.

Ранее российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что у Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Однако она признала, что при этом спортсменке не хватает свежих решений.

До этого победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский сообщил, что Андреевой не хватает жесткости и упертости. Так он отреагировал на проигрыш спортсменки в 1/8 финала турнира категории 1000 Miami Open. Она уступила Виктории Мбоко из Канады со счетом 6:7, 6:4, 0:6.