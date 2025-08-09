Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суп-пюре из кабачков с ломтиками бекона! Готовится быстро в одной кастрюле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп-пюре из кабачков с ломтиками бекона! Готовится быстро в одной кастрюле! Этот кремовый суп с мягким вкусом кабачка и пикантными нотками бекона станет идеальным обедом в любое время года. Лёгкий, но сытный, он понравится даже тем, кто не любит овощные супы.

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 500 г
  • Картофель — 1 крупный (200–250 г)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Свежая зелень (укроп/петрушка) — 50 г
  • Овощной бульон — 1 л
  • Бекон — 4 ломтика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. В кастрюле с толстым дном обжариваем на оливковом масле мелко нарезанные лук и чеснок до прозрачности. Добавляем кубики картофеля и кабачка (не очищая от кожуры). Обжариваем 5 минут, помешивая.
  2. Вливаем горячий бульон, доводим до кипения. Убавляем огонь и варим под крышкой 20 минут до мягкости овощей. Погружным блендером превращаем суп в нежное пюре. Приправляем солью, перцем и половиной рубленой зелени.

Для подачи: обжариваем бекон до хрустящей корочки, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаём, украшаем ломтиками бекона. Сбрызгиваем оливковым маслом холодного отжима.

Ранее мы готовили тосканский фасолевый суп. Банка фасоли, морковь и сельдерей!

