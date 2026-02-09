Суд запретил экс-главе «Открытия» распоряжаться недвижимостью за рубежом Суд запретил Аганбегяну отчуждать квартиру на Манхеттене и виллу на Кипре

Арбитражный суд Москвы ввел обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Ему и его супруге Веронике Мисютиной запретили распоряжаться дорогостоящей зарубежной недвижимостью.

Суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего и запретил Аганбегяну и его жене отчуждать две собственности: виллу на Кипре (объект незавершенного строительства площадью 181 квадратный метр) и земельный участок с однокомнатной квартирой на Манхэттене в Нью-Йорке. Также запрещена государственная регистрация любых сделок или обременений по этим объектам.

Кроме того, под запрет попала доля в кипрской компании Scandsib Industries — 160 обыкновенных акций номиналом €1 каждая (92 рубля). Суд также заблокировал любые действия по изменению статуса этого актива.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении Аганбегяна в сентябре 2024 года. Банк «Траст», выступивший истцом, указывал на неисполнение условий мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд рублей.

