Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:56

Суд запретил экс-главе «Открытия» распоряжаться недвижимостью за рубежом

Суд запретил Аганбегяну отчуждать квартиру на Манхеттене и виллу на Кипре

Рубен Аганбегян Рубен Аганбегян Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Арбитражный суд Москвы ввел обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Ему и его супруге Веронике Мисютиной запретили распоряжаться дорогостоящей зарубежной недвижимостью.

Суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего и запретил Аганбегяну и его жене отчуждать две собственности: виллу на Кипре (объект незавершенного строительства площадью 181 квадратный метр) и земельный участок с однокомнатной квартирой на Манхэттене в Нью-Йорке. Также запрещена государственная регистрация любых сделок или обременений по этим объектам.

Кроме того, под запрет попала доля в кипрской компании Scandsib Industries — 160 обыкновенных акций номиналом €1 каждая (92 рубля). Суд также заблокировал любые действия по изменению статуса этого актива.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении Аганбегяна в сентябре 2024 года. Банк «Траст», выступивший истцом, указывал на неисполнение условий мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд рублей.

Ранее суд закончил расследование дела против основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора Максима Басова. В итоговом обвинении фигурируют статьи о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации доходов, а сумма ущерба достигла 86 млрд рублей.

суды
квартиры
недвижимость
банки
банкротства
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.