Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:38

Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстика

Суд рассматривает спор по иску Товстика к экс-жене по месту жительства их детей

Роман Товстик с женой Еленой Роман Товстик с женой Еленой Фото: Социальные сети

Пресненский районный суд Москвы рассматривает спор по иску предпринимателя Романа Товстика к бывшей жене Елене, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Речь идет об определении места жительства несовершеннолетних детей экс-супругов.

Сегодня рассмотрение дела было отложено на 3 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

30 сентября стало известно, что бизнесмен официально развелся с женой. Согласно брачному договору, бывшей супруге миллиардера достался особняк за 600 млн рублей, а также несколько объектов недвижимости. Старшие дети будут жить с отцом, а младшие должны были остаться с матерью.

Ранее отец Товстика Владимир обвинил его бывшую жену Елену в том, что она не дает ему общаться с внуками. По его словам, он лет 20 назад понял, что супруги когда-нибудь разведутся. Владимир отметил, что она «прокувыркалась» за счет мужа в дорогих платьях, парикмахерских и «не вылазила» с юга.

Юрист Екатерина Гордон в свою очередь прекратила представлять интересы бывшей жены Товстика в деле о разделе состояния. Она объяснила, что решение приняла сама из-за изменившейся позиции клиентки.

Москва
суды
иски
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой
Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.