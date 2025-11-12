Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстика Суд рассматривает спор по иску Товстика к экс-жене по месту жительства их детей

Пресненский районный суд Москвы рассматривает спор по иску предпринимателя Романа Товстика к бывшей жене Елене, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Речь идет об определении места жительства несовершеннолетних детей экс-супругов.

Сегодня рассмотрение дела было отложено на 3 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

30 сентября стало известно, что бизнесмен официально развелся с женой. Согласно брачному договору, бывшей супруге миллиардера достался особняк за 600 млн рублей, а также несколько объектов недвижимости. Старшие дети будут жить с отцом, а младшие должны были остаться с матерью.

Ранее отец Товстика Владимир обвинил его бывшую жену Елену в том, что она не дает ему общаться с внуками. По его словам, он лет 20 назад понял, что супруги когда-нибудь разведутся. Владимир отметил, что она «прокувыркалась» за счет мужа в дорогих платьях, парикмахерских и «не вылазила» с юга.

Юрист Екатерина Гордон в свою очередь прекратила представлять интересы бывшей жены Товстика в деле о разделе состояния. Она объяснила, что решение приняла сама из-за изменившейся позиции клиентки.