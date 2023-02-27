Суд вновь арестовал режиссера Театра.doc за неповиновение полиции В Москве арестовали режиссера Лисовского за отказ сесть в полицейскую машину

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Всеволод Лисовский

В Москве на выходе из спецприемника вновь задержан режиссер Театра.doc Всеволода Лисовского, сообщили ТАСС в Троицком суде. До этого он отбывал 15 суток за неповиновение полиции.

Во второй раз Лисовский арестован по той же статье. По словам его дочери Евы, правонарушение состояло в том, что ее отец отказался добровольно сесть в полицейскую машину, которая подъехала к спецприемнику «Сахарово». В своей публикации на Facebook (деятельность в РФ запрещена) Ева отметила, что суд отказался рассматривать доказательства со стороны защиты.

Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались, — написала девушка.

В сентябре театрального режиссера задержали в центре Москвы по подозрению в дискредитации Вооруженных сил России. Вместе с ним полиция забрала в отделение 13 актеров его театральной труппы, которые находились рядом с режиссером. По их словам, они проводили спектакль на улице.

Ранее СКР сообщал, что по фактам дискредитации Вооруженных сил России заведено 152 уголовных дела. К 20 февраля в суд было передано 53 дела и вынесено 16 приговоров. Статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в марте 2022 года, позже добавилась статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии) с максимальным наказанием в виде 15 лет лишения свободы.