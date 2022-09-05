Театрального режиссера и его труппу задержали во время спектакля На режиссера Лисовского завели дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Режиссер Всеволод Лисовский

Театрального режиссера, создателя экспериментального центра «Трансформатор.doc» Всеволода Лисовского задержали в центре Москвы по подозрению в дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Telegram-канал SHOT. Вместе с ним полиция забрала в отделение 13 актеров его театральной труппы, которые находились рядом с режиссером. По их словам, они проводили спектакль на улице.

Задержание произошло 2 сентября на проспекте Мира. Лисовский и его творческая труппа ставили оперетту «Правосудие» в одном из подземных переходов. Прибывшие на место полицейские обвинили их в проведении несогласованной акции и забрали всех в отделение. Позднее на режиссера был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. 5 сентября в Останкинском суде Москвы состоится слушание по делу, в результате которого будет вынесен приговор.

Ранее в Симферополе полиция задержала пятерых человек за дискредитацию Вооруженных сил России. На группу молодых людей, которые отдыхали в парке имени Гагарина, пожаловались местные жители.

До этого суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу мужа и жену, которые подозреваются в поджоге принадлежащего полицейскому автомобиля с буквой Z. В региональном главке МВД РФ заявили, что супругов курировали с территории Украины. Им пообещали за поджог машины 15 тысяч рублей.