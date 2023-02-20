Стало известно количество уголовных дел о дискредитации ВС РФ В России заведено 152 уголовных дела о дискредитации ВС РФ

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По фактам дискредитации Вооруженных сил России заведено 152 уголовных дела, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Глава СК уточнил, что в суд передано 53 дела, на данный момент вынесено 16 приговоров.

По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что дискредитация армии несет «общественную опасность», поэтому наказание «вполне оправдано».

Статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в марте 2022 года, позже добавилась статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии) с максимальным наказанием в виде 15 лет лишения свободы.

Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал прокуратуру возбудить дело против жены журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию ВС РФ и возбуждение ненависти.

Кроме того, бывшего российского футболиста Евгения Савина оштрафовали за фейки, суд обязал спортсмена выплатить 50 тысяч рублей.